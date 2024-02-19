Apple можуть оштрафувати на 500 мільйонів євро: до чого тут Spotify

В Євросоюзі розглядають можливість накладення штрафу на одну із найпотужніших компаній у світі – Apple. Це пов'язано з ринком стрімінгової музики

За даними ЗМІ, на Apple поскаржився стрімінговий сервіс Spotify. Офіційну скаргу оформили ще у 2019 році.

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ЄС може оштрафувати Apple

Європейська комісія може оштрафувати компанію Apple приблизно на 500 мільйонів євро. Американського техгіганта звинувачують у використанні своєї власної платформи для надання переваги своїм послугам над послугами конкурентів. Іншими словами, йдеться про монопольну поведінку на ринку стримінгових сервісів.

Легендарний інвестор Воррен Баффет продав 10 мільйонів акцій Apple у четвертому кварталі 2023 року.

Очікують, що про рішення оголосять на початку наступного місяця. По суті це буде перший в історії штраф для Apple за ймовірне порушення законодавства Європейського Союзу щодо доступу до своїх музичних потокових сервісів.

Під час розслідування з'ясовують, чи блокувала компанія Apple інформацію для користувачів та власників iPhone про дешевші альтернативи для музичних підписок, які не входять до асортименту застосунку App Store. В Європейській комісії визнають дії техгіганта незаконними і такими, які суперечать правилам Європейського Союзу щодо забезпечення конкуренції на ринку.