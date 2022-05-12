Apple вже не найдорожча компанія світу: хто її обійшов

Компанія Apple втратила статус найдорожчого бренду у світі. Її випередив нафтовий гігант Saudi Aramco.

Ринкова капіталізація Aramco в середу, 11 травня, становила трохи менше як 2,43 трильйона доларів, згідно з FactSet.

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Водночас ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на 5% під час торгів у США в середу. Зараз компанія оцінюється у 2,37 трильйона доларів.

Чому змінився лідер

Акції на енергетичні компанії та самі енергоносії зростають. Водночас інвестори позбуваються акцій технологічних компаній, побоюючись економічного спаду. Так, акції Apple подешевшали на 20% з моменту свого піку в 182,94 долара 4 січня.

Це падіння чітко демонструє, як змінюються ринки в умовах, коли світова економіка бореться з:

зростанням процентних ставок;

інфляцією;

проблемами ланцюга поставок.

Водночас акції Aramco з початку року виросли більш ніж на 27%. У березні нафтовий гігант повідомив, що його прибуток за весь минулий рік більш ніж удвічі зріс через різке зростання цін на нафту.

Що відомо про ціни на нафту

Марка нафти Brent торгується на рівні 106 доларів за барель 12 травня, за даними Investing.com. Ще на початку року ціна була на рівні 79 доларів. Тобто нафта подорожчала на 34%.

торгується на рівні 106 доларів за барель 12 травня, за даними Investing.com. Ще на початку року ціна була на рівні 79 доларів. Тобто нафта подорожчала на 34%. Така ж історія з нафтою марки WTI – торгується на рівні 104 долари. З початку року подорожчала на 37%.

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Це не вперше Saudi Aramco опинився на першому місті в рейтингу найдорожчих компаній світу. Він займав цю позицію до 2020 року, коли його обігнала Apple.