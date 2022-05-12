Apple вже не найдорожча компанія світу: хто її обійшов
Джерело:CNBC
Компанія Apple втратила статус найдорожчого бренду у світі. Її випередив нафтовий гігант Saudi Aramco.
Ринкова капіталізація Aramco в середу, 11 травня, становила трохи менше як 2,43 трильйона доларів, згідно з FactSet.
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Водночас ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на 5% під час торгів у США в середу. Зараз компанія оцінюється у 2,37 трильйона доларів.
Чому змінився лідер
Акції на енергетичні компанії та самі енергоносії зростають. Водночас інвестори позбуваються акцій технологічних компаній, побоюючись економічного спаду. Так, акції Apple подешевшали на 20% з моменту свого піку в 182,94 долара 4 січня.
Це падіння чітко демонструє, як змінюються ринки в умовах, коли світова економіка бореться з:
- зростанням процентних ставок;
- інфляцією;
- проблемами ланцюга поставок.
Водночас акції Aramco з початку року виросли більш ніж на 27%. У березні нафтовий гігант повідомив, що його прибуток за весь минулий рік більш ніж удвічі зріс через різке зростання цін на нафту.Цікаво! Це не вперше Saudi Aramco опинився на першому місті в рейтингу найдорожчих компаній світу. Він займав цю позицію до 2020 року, коли його обігнала Apple.
Що відомо про ціни на нафту
- Марка нафти Brent торгується на рівні 106 доларів за барель 12 травня, за даними Investing.com. Ще на початку року ціна була на рівні 79 доларів. Тобто нафта подорожчала на 34%.
- Така ж історія з нафтою марки WTI – торгується на рівні 104 долари. З початку року подорожчала на 37%.
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