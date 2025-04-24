Внесок в очищення українських земель: анонімний донор задонатів мільйон доларів на розмінування
- Анонімний донор пожертвував 1 мільйон доларів через платформу UNITED24 для розмінування українських земель.
- Мета збору "Крок за кроком" — зібрати 1,5 мільйона гривень на розмінування критично важливих об’єктів у трьох деокупованих регіонах України.
Анонімний донор задонатів велику суму на розмінування. Він зробив це через платформу UNITED24!
Анонімний донор задонатив мільйон доларів на розмінування
Йдеться про донат у сумі один мільйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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Він наголосив, що це не просто кошти, а надважливий внесок в очищення українських земель від смертоносних мін і снарядів. Зокрема міністр нагадав, що збір запустили спільно з Мінекономіки та Юлією Свириденко, яка займається напрямком розмінування.
Пишаюсь кожним, хто долучається до зборів UNITED24 та допомагає повертати деокуповані громади до життя,
– написав Федоров і подякував усім, хто долучається.
Що відомо про збір
Платформа UNITED24 запустила новий збір під назвою "Крок за кроком". Мета збору — 1,5 мільйона гривень на розмінування критично важливих об’єктів у трьох деокупованих регіонах України.
Гроші збирають на розмінування:
- Високопільської лікарні (Херсонська область)
- Феневицького та Макарівського лісництва (Київська область)
- Школи, садочка, дитячих майданчиків та парку у селі Гракове (Харківська область)