Внесок в очищення українських земель: анонімний донор задонатів мільйон доларів на розмінування

Анонімний донор задонатів велику суму на розмінування. Він зробив це через платформу UNITED24!

Анонімний донор задонатив мільйон доларів на розмінування

Йдеться про донат у сумі один мільйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Читайте також Благодійні організації сплатили 1,9 мільярда гривень податків

Він наголосив, що це не просто кошти, а надважливий внесок в очищення українських земель від смертоносних мін і снарядів. Зокрема міністр нагадав, що збір запустили спільно з Мінекономіки та Юлією Свириденко, яка займається напрямком розмінування.

Пишаюсь кожним, хто долучається до зборів UNITED24 та допомагає повертати деокуповані громади до життя,

– написав Федоров і подякував усім, хто долучається.

Що відомо про збір

Платформа UNITED24 запустила новий збір під назвою "Крок за кроком". Мета збору — 1,5 мільйона гривень на розмінування критично важливих об’єктів у трьох деокупованих регіонах України.

Гроші збирають на розмінування: