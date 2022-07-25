Минулого тижня Марк Кубан публічно заявив, що за час своєї участі у бізнес-серіалі “Shark Tank" зізнався, що за понад 10 років інвестував приблизно 80 мільйонів доларів у 85 стартапів.

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Марк Кубан назвав свій найбільший провал з інвестиціями

У 2013 році американський мільярдер вирішив підтримати проєкт Чарльза Майкла Йіма, який прийшов на реаліті-шоу. Молодий підприємець тоді представив свій винахід під назвою Breathometer. За його словами, це був перший у світі алкотестер для смартфонів.

Ідея Йіма зацікавали не лише Марка Кубана, але й усіх його колег та бізнесменів. Він став першим підприємцем, який залучив інвестиції від п'ятьох членів журі. Разом вони зробили наступне:

вклали 1 мільйон доларів у Breathometer за частку акцій у розмірі 30% ,

доларів у Breathometer за частку акцій у розмірі , оцінка компанії досягла 3,3 мільйона доларів.

До теми! На момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює капітал Марка Кубана у 4,7 мільярда доларів. За версією Bloomberg, бізнесмен володіє статками у розмірі 5,76 мільярда доларів.

За словами Кубана, Чарльз Йім замість того, аби приділити час реальній роботі подорожував та веселився на різних заходах. А пояснював молодик це налагодженням зв'язків заради бізнесу.

Наступне, що ви знаєте – усі ваші гроші пропали,

– додав мільярдер, назвавши цей вибір своїм найбільшим програшем.

У 2016 році Йім відмовився від проєкту Breathometer, почавши співпрацювати із гігантом із сектору здоров'я Philips над продуктом під назвою Mint. Вже наступного року Федеральна торгова комісія подала жалобу на підприємця та його компанію Breathometer. Головна претензія – регулятор заявив, що у фірми була відсутня наукова база для підтвердження її рекламних заяв, що призвело до введення в оману своїх клієнтів.