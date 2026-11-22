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У скільки оцінили знахідку

У вівторок, 17 листопада, на аукціоні Christie's продали картину відомої художниці Джорджії О'Кіф Near Abiquiu, New Mexico I, написану ще в 1930 році. AP пише, що за лот вторгували 4,8 мільйона доларів, однак особу покупця не розголошують.

Ймовірно, пейзаж є першою з трьох робіт мисткині, що зображують вершину Лобо на півночі штату Нью-Мексико. Про існування цього полотна знали ще завдяки фотографії 1931 року, однак точне місцеперебування донедавна було таємницею.

Картина Джорджії О'Кіф на виставці: дивіться відео

Як картина опинилася серед одягу

У 1963 році її придбала в одній із нью-йоркських галерей американка, заплативши 3 800 доларів. Як припускають родичі, це був подарунок доньці з нагоди закінчення навчання. До середини 1980-х років він прикрашав квартиру власниці в районі Іст-Вілледж на Мангеттені. Однак, помітивши надмірну зацікавленість одного з гостей, жінка вирішила заховати витвір мистецтва у шафі – за пальтами та коробками.

Лише у 2022 році, незадовго до своєї смерті, вона між іншим розповіла племінниці про своє надбання: "О, до речі, у шафі лежить картина Джорджії О'Кіф".

Зрештою, сім'я віднайшла полотно, на звороті якого виднівся фірмовий автограф – зірка з ініціалами по середині. Написаний олією пейзаж розміром 25,4 на 61 сантиметр належить до ранніх робіт художниці, у яких вона висловлювала свою любов до Нью-Мексико, де згодом оселилася та прожила кілька десятиліть.

Цікаво! О'Кіф, відома як "матір американського модернізму", мала будинок і майстерню в Абікіу, а також літню резиденцію неподалік, розташовану між червоними скелями Гост-Ранч. Найбільшу славу їй принесли картини із квітковими мотивами та пейзажі Південного Заходу США.

До слова, робота є частиною серії Near Abiquiu, New Mexico: другий твір із циклу зберігають у нью-йоркському Музеї мистецтв "Метрополітен", а ще одне полотно протягом багатьох років залишалося у приватній колекції родини Рокфеллерів.

Нагадаємо, раніше фахівцям Christie's довелося оцінювати іншу незвичайну знахідку – каблучку з рідкісним діамантом, що пів століття пролежала в шухляді будинку мешканки Шотландії. Власниця навіть не здогадувалася про справжню цінність прикраси, за яку на торгах віддали майже 2,6 мільйона фунтів стерлінгів.