Вперше у світі: чому компанія з США втратила 1 трильйон доларів 

Американський Amazon стала першою компанією у світі, яка втратила 1 трильйон доларів ринкової капіталізації. Чому так сталося – далі у тексті.

Американська компанія, акції якої торгуються на фондовому ринку, втратила трильйон доларів через поєднання кількох факторів. Йдеться про потужну інфляцію, посилення монетарної політики та історичний розпродаж на ринку через невтішні квартальні звіти.

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Історичний провал Amazon

У середу, 9 листопада, вартість акцій компанії Amazon впала на 4,3%. Це призвело до того, що ринкова капіталізація техгіганта впала до 879 мільярдів доларів. Натомість у липні 2021 року цей показник досягнув піка – 1,88 трильйона доларів США.

Наприкінці вереснякомпаній із технологічного сектору за деньУсе через побоювання інвесторів, що рецесія може мати вкрай негативні наслідки для всієї сфери.

Загалом поточний рік був не простим для багатьох компаній із технологічного сектору. Побоювання щодо рецесії ще більше ускладнює ситуацію для цієї сфери. П'ятірка найпотужніших американських технологічних компаній за рівнем доходів цьогоріч зафіксували втрату майже 4 трильйонів доларів ринкової капіталізації.

Найбільший у світі ритейлер протягом цього року також був вимушений звикати до змін, оскільки його клієнти почали повертатися до звичок, які були до пандемії. Цінні папери компанії впали майже на 50% у зв'язку з низкою факторів. Йдеться про:

Сповільнення обсягів продажів;

Різке зростання витрат;

Агресивну політику Федерального резерву.

Засновник компанії Джефф Безос також постраждав за цей рік. Його капітал від початку 2022 року зменшився приблизно на 83,2 мільярда доларів. На момент створення цього матеріалу, він володіє статками у розмірі 109 мільярдів доларів та займає 4 сходинку у рейтингу найзаможніших людей світі від Bloomberg.