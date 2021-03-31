Amazon подарує 100 тисяч доларів найкращим космічним стартапам

Найпоширеніша у світі хмарна платформа Amazon Web Services запускає нову програму допомоги космічним стартапам. Щасливчики отримають 100 тисяч доларів.

В рамках цієї місії Amazon співпрацюватиме з британською венчурною фірмою Seraphim Capital. Для участі в програмі оберуть 10 найкращих компаній.

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Що передбачає програма

Прийом заявок почався у вівторок, 30 березня, та триватиме до 21 квітня. Окрім грошей, переможці отримають 4 тижні занять з фахівцями в космічній і технічній галузях з великим досвідом роботи з AWS.

Директор підрозділу аерокосмічної і супутникової авіації AWS Клінт Крозьє переконаний, що стартапи служать каталізатором для нових сміливих експериментів в космічній галузі.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості допомогти першій групі компаній запустити і розвиватися за допомогою цієї нової програми,

– наголосив він.

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