Мільярдер з "особливо тісними" зв'язками з Путіним програв надважливий суд в ЄС

Вищий суд ЄС завершив розгляд справи російського олігарха з оточення Путіна. Йдеться про Алішера Усманова, який подавав апеляцію, аби його виключили із санкційних списків.

Усманов почав оскаржувати рішення ЄС щодо запровадження санкцій проти нього ще навесні 2022 року. Він подав апеляцію до Генерального суду ЄС 29 квітня. Одна з головних вимог – призупинення дії санкцій, доки суд не ухвалить остаточне рішення по його справі.

Зверніть увагу Від кави до кока-коли: як заробити капітал завдяки улюбленим напоям

Олігарх з орбіти Путіна програв суд в ЄС

Суд вирішив, що не варто виключати Алішера Усманова, який володіє активами у металургійній та телекомунікаційній галузях, із санкційного списку Євросоюзу. Нагадаємо, що блок запровадив санкції проти російського магната ще у березні 2022 року.

В ЄС вважають, що Усманов має "особливо тісні звʼязки" з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, у рішенні про накладання санкційних обмежень вказували, що олігарх відомий активною підтримкою політики уряду Росії щодо дестабілізації України.

Крім Євросоюзу санкції проти Алішера Усманова запровадили також у Великій Британії та США. На цю мить, Forbes оцінює особистий капітал олігарха у 14,3 мільярда доларів. Він посідає 128 місце у рейтингу найбагатших людей у світі. Ось як змінювалися його статки за останні 3 роки: