Саме ці акції будуть зростати у 2026: будьте уважні
- Банки Волл-стріт прогнозують двозначне зростання акцій США у 2026 році, незважаючи на побоювання інвесторів.
- Індекс S&P 500 очікується на рівні 7 500 пунктів у 2026 році, за прогнозами Morgan Stanley, він може досягти навіть 7 800 до кінця наступного року.
Якщо вірити банкам Волл-стріт, у 2026 році акції США покажуть двозначне зростання. Це може статися попри нещодавні побоювання інвесторів, відносно ситуації на ринку.
Як можуть зрости акції США у 2026?
Інвестори були надзвичайно обережні, щодо прогнозів, відносно акцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Через що виникали побоювання:
- значні втрати великих технологічних компаній;
- а також виникнення потенційного міхура в галузі ШІ.
Важливо! Прогнози на Волл-стріт свідчать про те, що ринки залишаються "позаду" від падіння, що відбулося минулого місяця. Нагадаємо, це зниження було спричинене побоюваннями, відносно високих оцінок ШІ. Свою роль зіграли й "податкові знижки" Трампа. Також не варто виключати вплив перспективи зниження процентних ставок.
Індекс S&P 500 зміниться так:
- у четвер цей індекс закрився на значенні 6 857, повідомляє investing.com;
- а уже у 2026 році він очікується на рівні – 7 500 пунктів.
Це збільшення стане 7 роком двозначного зростання за останні 8 років. Водночас результати 2026 року продемонструють уповільнення, порівняно з 2025.
Цікаво! У 2025 році підвищення оцінюється в 16,6%.
На шляху будуть деякі труднощі, але ми віримо, що бичачий ринок зберігається,
– наголосили аналітики Morgan Stanley.
Зауважимо, що саме аналітики Morgan Stanley прогнозують, що S&P зросте більше. На їхню думку, цей індекс сягне – 7 800 до кінця наступного року.
Що відбувається з акціями зараз?
Зараз акції відновились. Нагадаємо, що вони сильно "постраждали" через квітневий тарифний наступ Трампа. Саме тоді індекс S&P 500 впав на майже 15% лише за декілька днів.
Наприклад, Nvidia подвоїла свою вартість, після встановлення мінімуму у квітні. У жовтні саме ця компанія стала першою у світі з ціною приблизно – 5 трильйонів доларів.
Зверніть увагу! Нещодавно індекс S&P 500 "підтримали" надії на зниження ставки ФРС.