Крах Суперліги: акції Ювентуса почали стрімко падати в ціні

Італійський футбольний клуб Ювентус переживає не найкращі часи. Акції ФК різко впали в ціні на фондових біржах. Що стало причиною неочікуваного обвалу – читайте далі.

До цього падіння акції Ювентуса зростали в ціні. Наприклад, на фоні новин про створення Суперліги активи футбольного клубу виросли на 10%.

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Причина обвалу

Головна причина стрімкого падіння вартості акцій – це розпад Суперліги, яка мала стати новим футбольним турніром Європи. "Авторами" амбітного проєкту стали 12 футбольних клубів:

Манчестер Юнайтед,

Манчестер Сіті,

Тоттенхем,

Ліверпуль,

Челсі,

Арсенал,

Барселона,

Атлетіко,

Реал,

Мілан,

Інтер,

Ювентус.

Проте, були й ті, хто виступав проти створення нового спортивного турніру. Зокрема, йдеться про УЄФА, Серію А, ФІФА. Крім того, цю ідею не підтримували футбольні фанати у всьому світі. "Месією" опору був президент іспанського Реала Флорентіно Перес.

На фоні потужного опору, 20 квітня футбольні клуби Манчестер Сіті та Челсі відмовилися брати участь в Суперлізі. До кінця доби усі англійські команди оголосили про вихід з проєкту. Пізніше до цієї акції приєдналися італійські Інтер, Мілан та Атлетіко. У результаті президент Ювентуса Андреа Аньєллі заявив про провал цієї ініціативи.

Потужний удар

Проте, все має свою ціну. Ювентус розплачується за свою помилку через лістинг на фондовій біржі. На Міланській біржі акції славетного футбольного клубу впали відразу на 13,5%, а на Нью-Йоркській – на 11% за два дні. Відтепер один актив коштує 0,75 євро та 16,42 долара відповідно.

Італійський футбольний клуб і так переживає не найкращі часи у фінансовому плані, тому знецінення його цінних паперів на фондових ринках однозначно не покращує ситуацію.

Акції Ювентуса стрімко падають в ціні / Інфографіка Yahoo!Finance