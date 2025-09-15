Наймання працівників зупинилося, а інфляція знову зростає. Ба більше, споживчі настрої опускаються майже до історичних мінімумів.

Чому акції зростають, попри економічні проблеми?

Зокрема американці дедалі більше розчаровані економікою, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Водночас індекс S&P 500 цього місяця вже чотири рази оновив рекорд. Dow Jones у четвер закрився вище 46 000 пунктів уперше в історії.

У певному сенсі акції торгуються на рекордних рівнях саме через негатив у американській економіці, а не всупереч йому,

– пояснили у тексті.

Слабкий ринок праці значно підживив очікування інвесторів. Федеральна резервна система навіть буде змушена кілька разів цього року знизити відсоткові ставки. Зокрема ринок оцінює:

імовірність грудневого зниження ставки на рівні 80%; жовтневого – на 86%; на засіданні ФРС у середу – на 100%.

Ринок давно чекає дешевших кредитів: ФРС у 2025 році ще жодного разу не знижувала ставку після трьох зменшень наприкінці минулого року загалом на один відсотковий пункт. Але голова ФРС Джером Павелл зазначав, що невизначеність навколо тарифної політики Трампа утримує комітет від рішучих дій

Зверніть увагу! Інфляція повзуче зростає останні кілька місяців частково через те, що тарифи поступово починають підштовхувати ціни вгору. Зниження ставок може посилити інфляційний тиск.

Уолл-стріт любить зниження ставок, адже воно здатне підвищувати прибутки компаній завдяки здешевленню кредитів. Це додає відчутної цінності їхнім акціям і залишає більше коштів для найму. Тому здебільшого зниження ставок із часом стимулює економіку,

– йдеться у матеріалі.

Нижчі прибутковості облігацій також допомагають компаніям менше витрачати на обслуговування боргів, додаючи вартості їхнім акціям.

S&P 500 зріс на 6% після того, як звіт щодо зайнятості 1 серпня показав значне уповільнення найму та перегляд даних, який виявив на 250 тисяч менше створених робочих місць у попередні два місяці. Особливо різке зростання спостерігалося у вересні напередодні засідання ФРС: індекс зростав у шести з дев’яти торгових сесій цього місяця.

Цікаво! Бурхливе зростання індустрії штучного інтелекту також підживлює ринок. Дев’ять із десяти найдорожчих компаній світу тісно пов’язані з ШІ, і разом вони становлять близько 40% вартості всього фондового ринку.

Як ШІ впливає на ситуацію? Ринок настільки захоплений ШІ, акції Oracle минулого тижня за один день зросли на 36% після блискучого прогнозу щодо попиту на дата-центри, пов’язані зі штучним інтелектом. Це ненадовго зробило співзасновника Ларрі Еллісона найбагатшою людиною світу і вивело Oracle (ORCL) у топ-10 найдорожчих компаній на ринку.

Акції також набрали позиції після того, як тарифи Трампа набрали чинності на початку серпня. Водночас споживачі продовжують витрачати кошти, попри тарифи та зростаючі побоювання щодо економіки. Витрати зросли на 0,5% у липні. Це важливо, бо споживчі витрати складають понад дві третини ВВП США – найбільшого показника економіки країни.

Зокрема зростання цін може почати тиснути на споживчі витрати, що підірве потенціал зростання продажів компаній. Інфляція цього року додала 195 доларів щомісяця до витрат типової американської родини.

Інфляція, хоч і не така неконтрольована, як у 2022 році, стає настільки серйозним занепокоєнням, що традиційний захист від інфляції – золото – б’є нові рекорди,

– зазначили у тексті.

Цікаво! Торгівля золотом ведеться майже на 3 700 доларів за унцію, воно зросло приблизно на 40% цього року і нещодавно перевищило рекордний рівень з урахуванням інфляції, встановлений 45 років тому.

Що відомо про ситуацію з ФРС?