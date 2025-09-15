Наем работников остановился, а инфляция снова растет. Более того, потребительские настроения опускаются почти до исторических минимумов.

Почему акции растут, несмотря на экономические проблемы?

В частности американцы все больше разочарованы экономикой, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

В то же время индекс S&P 500 в этом месяце уже четыре раза обновил рекорд. Dow Jones в четверг закрылся выше 46 000 пунктов впервые в истории.

В определенном смысле акции торгуются на рекордных уровнях именно из-за негатива в американской экономике, а не вопреки ему,

Слабый рынок труда значительно подпитал ожидания инвесторов. Федеральная резервная система даже будет вынуждена несколько раз в этом году снизить процентные ставки. В частности рынок оценивает:

вероятность декабрьского снижения ставки на уровне 80%; октябрьского – на 86%; на заседании ФРС в среду – на 100%.

Рынок давно ждет дешевых кредитов: ФРС в 2025 году еще ни разу не снижала ставку после трех уменьшений в конце прошлого года всего на один процентный пункт. Но председатель ФРС Джером Пауэлл отмечал, что неопределенность вокруг тарифной политики Трампа удерживает комитет от решительных действий

Обратите внимание! Інфляция ползуче растет последние несколько месяцев частично из-за того, что тарифы постепенно начинают подталкивать цены вверх. Снижение ставок может усилить инфляционное давление.

Уолл-стрит любит снижение ставок, ведь оно способно повышать прибыли компаний благодаря удешевлению кредитов. Это добавляет ощутимой ценности их акциям и оставляет больше средств для найма. Поэтому в основном снижение ставок со временем стимулирует экономику,

Низкие доходности облигаций также помогают компаниям меньше тратить на обслуживание долгов, добавляя стоимости их акциям.

S&P 500 вырос на 6% после того, как отчет по занятости 1 августа показал значительное замедление найма и пересмотр данных, который обнаружил на 250 тысяч меньше созданных рабочих мест в предыдущие два месяца. Особенно резкий рост наблюдался в сентябре накануне заседания ФРС: индекс рос в шести из девяти торговых сессий этого месяца.

Интересно! Бурный рост индустрии искусственного интеллекта также подпитывает рынок. Девять из десяти самых дорогих компаний мира тесно связаны с ИИ, и вместе они составляют около 40% стоимости всего фондового рынка.

Как ИИ влияет на ситуацию? Рынок настолько увлечен ИИ, акции Oracle на прошлой неделе за один день выросли на 36% после блестящего прогноза по спросу на дата-центры, связанные с искусственным интеллектом. Это ненадолго сделало соучредителя Ларри Эллисона самым богатым человеком мира и вывело Oracle (ORCL) в топ-10 самых дорогих компаний на рынке.

Акции также набрали позиции после того, как тарифы Трампа вступили в силу в начале августа. В то же время потребители продолжают тратить средства, несмотря на тарифы и растущие опасения относительно экономики. Расходы выросли на 0,5% в июле. Это важно, потому что потребительские расходы составляют более двух третей ВВП США – крупнейшего показателя экономики страны.

В частности рост цен может начать давить на потребительские расходы, что подорвет потенциал роста продаж компаний. Инфляция в этом году добавила 195 долларов ежемесячно к расходам типичной американской семьи.

Инфляция, хоть и не такая неконтролируемая, как в 2022 году, становится настолько серьезным беспокойством, что традиционная защита от инфляции – золото – бьет новые рекорды,

Интересно! Торговля золотом ведется почти на 3 700 долларов за унцию, оно выросло примерно на 40% в этом году и недавно превысило рекордный уровень с учетом инфляции, установленный 45 лет назад.

