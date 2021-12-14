Акції Peloton впали після прем'єри продовження "Секс і місто": геніальна відповідь компанії

Продовження легендарного серіалу "Секс і місто" вдарило по позиціях американської компанії Peloton. Як відреагував виробник тренажерів – читайте далі.

У першій серії продовження серіалу чоловік головної героїні помер після заняття на тренажері Peloton. Видання Vulture назвало це найгіршою рекламою компанії.

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Акції Peloton обвалилися після дебютної серії "І просто так.."

У день виходу першого епізоду серіалу від HBO Max, 9 грудня, активи Peloton відразу впали на 11%. Ціна акцій компанії знизилася до 40,69 долара за штуку. Це падіння продовжилося і наступного дня. У п'ятницю вартість акцій досягла мінімуму за 52 тижні з ціною 37,67 долара за кожну. Цей торговий день закінчився для цінних паперів компанії з втратою 5,4%, які оцінювали у 38,51 долара за кожну.

У день прем'єри серіалу вартість цінних паперів Peloton коливалася на рівніза штуку. Це пікова ціна за п'ять днів, інформує Yahoo! Finance . Загалом з початку року акції компанії подешевшали на

Це стало черговою проблемою для американської компанії, яка була одним із бенефіціарів пандемії у 2020 році та переживала стрімкий підйом. Проте з початком вакцинації та поверненням до звичного способу життя компанія Peloton почала втрачати позиції. Спершу корпорація оприлюднила фінансовий звіт, повідомивши про чистий збиток у розмірі 376 мільйонів доларів. Це спровокувало різке падіння активів виробника тренажерів.

Реакція компанії Peloton

У компанії заявили, що їм було відомо про плани творців серіалу використати їхній тренажер, проте нічого не знали про сюжет. Зокрема, у Peloton узгодили участь в епізоді інструкторки Джессі Кінг, пише The Verge.

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Крім того, виробник тренажерів, напевно, вирішив використати шум навколо цієї ситуації та оперативно зняв новий рекламний ролик з альтернативним закінченням серії. За версією Peloton головний герой "І просто так.." не помер, а втік зі своєю інструкторкою.

На момент створення цього матеріалу вартість акцій Peloton коливається на рівні 41,34 долара за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 13,65 мільярда доларів, повідомляє Yahoo! Finance.