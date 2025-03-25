Важливий сектор Китаю різко обвалився на біржі
- Акції китайських компаній з технологічного сектору різко впали на біржі, зокрема індекс Hang Seng Tech знизився на 3,8%.
- Причинами падіння є відсутність позитивних сюрпризів у звітах компаній та масштабний розпродаж акцій Xiaomi.
Китайські технологічні компанії зафіксували різкий спад на біржі. Ба більше, акції змінили динаміку на ринку всього за кілька торгових сесій.
Акції китайських техкомпаній падають в ціні
Акції китайський технологічних компаній впали з максимуму за три роки до межі корекції. Цей спад зафіксували всього за 5 торгових сесій, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.
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Індекс Hang Seng Tech, який включає 30 найбільших технологічних компаній на Гонконзькій біржі, загалом впав на 3,8%. Ось показники деяких компаній:
- Акції компанії Xiaomi впали в ціні на 6,3%;
- Цінні папери Alibaba Group Holding Ltd. просіли в ціні майже на 4%.
Що таке корекція на фондовому ринкуЦе зміна курсу акцій або валют в бік або зворотний тренду на ринку. Як правило дане явище відбувається через "перекупленість" або "перепроданість" тієї чи іншої акції або валюти. Ще одна причина корекції – це відсутність охочих торгувати за поточною ціною активу на ринку.
Виділяють кілька причин, які призвели до обвалу цінних паперів. Ралі акцій китайських технологічних компаній швидко сповільнюється, оскільки шок і захоплення після запуску моделі штучного інтелекту DeepSeek слабшає.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року акції китайських техкомпаній різко зросли саме завдяки шаленому успіху компанії DeepSeek у сфері штучного інтелекту. Також на ринок впливали такі фактори:
- Відсутність позитивних сюрпризів у звітах компаній;
- Масштабний розпродаж акцій корпорації Xiaomi
Важливо! При цьому прибутки технологічних компаній Китаю в цілому перевершили прогнози або збіглися з ними у звітному сезоні.