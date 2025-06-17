Акції Gucci стрімко злетіли після призначення нового голови

Акції французького холдингу Kering, в портфелі якого такі бренди, як Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, різко зросли на тлі новин про зміну керівництва. Новим головою конгломерату стане чинний CEO Renault.

На скільки підскочили акції Kering

Акції Kering під час торгів у понеділок, 16 червня, підскочили на 11,47%, досягнувши на піку 192,38 євро за акцію. Водночас вартість цінних паперів автоконцерну Renault знизилися на 7,81% – до 39,68 євро за штуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані паризької біржі.

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Попит на акції французького конгломерату Kering різко зріс на тлі новин про призначення Луки де Мео новим генеральним директором компанії. Це рішення викликало інтерес інвесторів, оскільки де Мео не має прямого досвіду в індустрії розкоші. Ринок сприйняв цю зміну як сигнал до потенційних трансформацій у стратегії компанії.

Що відомо про нового CEO Kering

Увечері неділі, 15 червня, французький автовиробник Renault оголосив про звільнення свого генерального директора. Як повідомляється, Лука де Мео залишиться на своїй посаді до 15 липня 2025 року, а процес пошуку його наступника вже запущено.

Італієць займає пост CEO Renault протягом п'яти років. За цей час він забезпечив майже дворазове зростання вартості акцій компанії та успішно провів її через постпандемійну кризу.

Важливо! Французький модний холдинг, у портфелі якого знаходяться такі бренди, як Gucci та Saint Laurent наразі знаходиться в кризі. Нещодавно компанія представила квартальний звіт, результати якого виявилися гіршими за прогнози – продажі основного бренду Gucci знизився на 25%.