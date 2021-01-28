Акції Google, Apple і Tesla: де купити та як на них заробити

Фінансова незалежність та отримання високого доходу вабить всіх, проте досягти цього можуть не всі. Як цього можна досягти, купуючи акції відомих компаній?

Вершини фінансового успіху ваблять багатьох. Особливо надихають ті, хто створив своє багатство практично з нуля. Такі приклади можна знайти у всіх сферах бізнесу. Однак серед всесвітньовідомих інвесторів, які розбагатіли, торгуючи на ринку акцій, подібних прикладів особливо багато.

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Приклади, що надихають

Тих, хто зміг непогано заробити на акціях різних компаній, сила-силенна. Але, їх імена не настільки широко відомі, як тих, хто дійсно "справив фурор" на фондовому ринку і отримав великий прибуток за короткий час.

Такі приклади зайвий раз підтверджують той факт, що важливо опинитися в потрібному місці і в потрібний час. А, крім того, не боятися приймати рішення, брати на себе ризики і використовувати можливості, що виникають.

Так, наприклад, в 1998 році стенфордський професор Девід Черітон першим повірив в проєкт Google і вклався в акції стартапу. Успіх Google перевершив найсміливіші очікування. В результаті Черітон став неймовірно багатою людиною, яким захоплюються мільйони початківців інвесторів.

Ще один такий чоловік – японець Такаші Котегава. Він скористався помилкою великого японського банку Mizuho Securities і вчасно купив акції компанії J-Com Co. Такий збіг обставин дозволив йому перетворити мізерну суму у 20 мільйонів доларів буквально за 10 хвилин, що зробило його справжньою знаменитістю фондового ринку.

Ці приклади наочно ілюструють те, що кожен може змінити свою долю. Для цього потрібно набратися сміливості, скористатися вашими можливостями і зробити крок до фінансової незалежності.

Як обійти бар'єри і перешкоди

Після того, як людина вирішує стати трейдером і почати торгівлю на ринку акцій, перед нею постає безліч питань. З чого почати, з якою сумою можна почати торгівлю на фінансовому ринку, в який інструмент інвестувати, як розрахувати ризики?

Таких питань безліч. Звичайно, кожен може почати самостійно шукати відповіді на них. Однак це потребує великої кількості часу. Крім того, в пошуку відповідей на ваші питання ви можете зробити безліч помилок, які обернуться для вас збитками.

Тому набагато логічніше відразу звернутися до професіоналів, які допоможуть вам уникнути помилок. Правильний вибір фінансової компанії – це один з ключових чинників вашого успіху у світі інвестицій і трейдингу.

Однією з найбільш відомих і авторитетних компаній на фінансовому ринку є Forex Club, яка з 1997 року надає трейдерам по всьому світу можливість заробляти на найбільш вигідних фінансових інструментах.

Forex Club дає можливість отримувати прибуток на більш ніж 250 активах:

акції відомих світових компаній;

провідні фондові індекси;

валюти;

криптовалюта;

енергоносії;

інші активи.

Почати працювати на ринку разом з Forex Club ви можете з будь-якої суми. Однак експерти відзначають, що чим більший обсяг коштів у вас буде, тим впевненіше ви будете себе почувати на фінансовому ринку і тим більший дохід ви зможете отримати.

Як отримати прибуток на акціях?

Почати заробляти на акціях досить просто.

Для цього достатньо відкрити і поповнити ваш рахунок в торговій платформі Libertex від Forex Club.

Поповнити рахунок, а також вивести кошти, можна різними способами, наприклад, за допомогою банківської карти або електронних платіжних систем.

Після цього вам потрібно буде вибрати відповідний вам фінансовий інструмент, визначитися з сумою інвестування і натиснути кнопку "в ріст", якщо ви очікуєте зростання вартості активу, або "в зниження", якщо ви прогнозуєте падіння котирувань.

Всі операції можна повністю проводити в режимі онлайн через мобільний додаток, доступний для операційних систем iOS і Android, або з комп'ютера через вебдодаток.

Коли варто інвестувати

Важливим питанням, що стоїть перед будь-яким інвестором, залишається правильний вибір фінансових інструментів для вкладення коштів. Саме вдалий вибір приносить високий прибуток за короткий термін.

Наприклад, якби ви на початку 2020 року вклали 1000 доларів в акції компанії Moderna, яка розробила вакцину від коронавірусу, то в січні 2021 року ви б могли продати ці акції в 7 разів дорожче і отримати 7000 доларів.



Акції Moderna за останній рік / Libertex

Подібні можливості виникають на фінансовому ринку досить часто, головне встигнути ними скористатися.

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Як краще торгувати: самому чи ні

Знайти відповідні можливості для інвестування можна самостійно, однак для цього потрібно глибоко зануритися у вивчення фінансового ринку. Набагато швидше і вигідніше скористатися експертизою і знаннями професіоналів.

Наприклад, у Forex Club існує унікальний сервіс – "Інвестиційні ідеї". В рамках цього сервісу фахівці компанії з багаторічним досвідом успішних інвестицій регулярно аналізують останні тренди, економічну ситуацію і динаміку ринку, щоб знайти найбільш перспективні ідеї для вкладення грошей.