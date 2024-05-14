Торги переривали 8 разів, а цінні папери злетіли на понад 80%: що відбувається з GameStop

13 травня 2024 року компанія GameStop неодноразово дивувала ринок, адже акції продемонстрували неймовірне зростання. Ба більше, торги зупиняли 8 разів через надмірну волатильність.

Акції компанії GameStop зросли на 85,1% при обсязі торгів понад 53 мільйони паперів. Тоді як середній показник за останні 65 днів становить приблизно 7 мільйонів цінних паперів.

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Чому акції шалено злетіли в ціні

Настільки стрімке зростання ціни акцій пов'язують із поверненням аналітика та інвестора Кіта Гілла. Чоловік також відомий під псевдонімом Roaring Kitty. Він знову почав публікувати дописи у соціальній мережі X (у минулому Twitter) після трирічної паузи.

Трейдери сприймають цей пост як те, що відомий аналітик "повернувся до гри". У 2021 році Roaring Kitty активно просував GameStop за допомогою мемів, сприяючи істотному зростанню ринкової капіталізації компанії.

Що відомо про GameStop Це найбільша роздрібна мережа з продажу гральних консолей, відеоігор, ігрових аксесуарів для персональних комп'ютерів тощо.

На момент створення цього матеріалу, акції GameStop торгуються на рівні 45,55 долара за барель. Цінні папери 14 квітня подорожчали на понад 50%. Ринкова капіталізація компанії становить 13,9 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.