Акції Apple досягли нового історичного максимуму: чого чекати від техгіганта далі

Apple – це найдорожча компанія у світі з капіталізацією понад 2 трильйони доларів. Проте схоже, що техгігант готовий до нових звершень.

Аналітикиня Morgan Stanley Кеті Губерт підвищила цільову ціну акцій Apple до 200 доларів за штуку. Раніше, вона оцінювала ці активи у 164 долари, але протягом останніх місяців вони продемонстрували прекрасні результати, перевершивши цю ціль.

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Нові успіхи Apple

Кеті Губерт також прогнозує зростання поставок iPhone у грудні на 4% до 83 мільйонів у порівнянні з минулим роком. За словами експертки, компанія Apple не відчула тих же проблем з ланцюгом постачання, з якими вона зіткнулася в третьому кварталі цього року. Крім того, аналітикиня Morgan Stanley зауважила, що активи Apple зараз купують, оскільки компанія виходить на нові "території":

автономні транспортні засоби;

доповнена реальність.

Згідно з TheStreet , найбільша у світі технологічна компанія активно працює над планами щодо створення безпілотного автомобіля та може представити дебютну модель уже на початку 2025 року. Тоді як аналітик Wedbush Ден Айвз сказав у серпні, що так звана Apple Car – це лише питання часу.

Нові успіхи Apple / Фото Unsplash

Що відбувається з акціями Apple

7 грудня акції Apple через кілька годин після відкриття ринку зросли на 2,5%. У результаті вартість цінних паперів американської компанії досягла нового історичного максимуму на той момент – 171,58 долара за акцію. Загалом з початку 2021 року акції техгіганта подорожчали більше ніж на 28%. Ціна активів Apple продовжує йти вгору: