Акции Apple достигли нового исторического максимума: чего ждать от техгиганта дальше
Источник:Yahoo! Finance
Apple – это самая дорогая компания в мире с капитализацией более 2 триллионов долларов. Однако, похоже, что техгигант готов к новым свершениям.
Аналитик Morgan Stanley Кэти Губерт повысила целевую цену акций Apple до 200 долларов за штуку. Ранее она оценивала эти активы в 164 доллара, но в течение последних месяцев они продемонстрировали прекрасные результаты, превзойдя эту цель.
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Новые успехи Apple
Кэти Губерт также прогнозирует рост поставок iPhone в декабре на 4% до 83 миллионов по сравнению с прошлым годом. По словам эксперта, компания Apple не испытала тех же проблем с цепью поставок, с которыми она столкнулась в третьем квартале этого года. Кроме того, аналитик Morgan Stanley отметила, что активы Apple сейчас покупают, поскольку компания выходит на новые "территории":
- автономные транспортные средства;
- дополненная реальность.
Что происходит с акциями Apple
7 декабря акции Apple спустя несколько часов после открытия рынка выросли на 2,5%. В итоге стоимость ценных бумаг американской компании достигла нового исторического максимума на тот момент – 171,58 доллара за акцию. В целом с начала 2021 года акции техгиганта подорожали более чем на 28%. Цена активов Apple продолжает идти вверх:
- сейчас они колеблются на уровне 175,08 доллара за штуку, информирует Nasdaq;
- рыночная капитализация Apple составляет 2,87 триллиона долларов.