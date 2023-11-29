Французька Ardian та Саудівський PIF викуплять чверть акцій аеропорту Хітроу в Лондоні

Інфраструктурна група Ferrovial вирішила продати свою частку від материнської компанії до якої належить аеропорт Хітроу. Вона складає близько 25% усіх акцій та коштує 2,4 мільярда фунтів.

Хто викупить акції

Тож акції між собою поділять інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), який купить 10% акцій (за 1 мільярд фунтів) та одна з найбільших у Європі компаній прямих інвестицій Ardian – 15%. Нині угода з продажу чекає на схвалення регулюючих органів.

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Раніше стартова частка групи в Хітроу становила 56%, проте вже у 2013 році вона знизилася до 25%.

У 2023 році аеропорт став збитковим через зростання ціни обслуговування великого боргового навантаження спричинене підвищенням відсоткових ставок.

Саудівський PIF є одним з найактивніших суверенних фондів у світі. Його активи перевищують 700 мільярдів доларів. Натомість Ardian спеціалізується на інвестиціях у транспортні активи, зокрема аеропорти та високошвидкісні залізничні лінії у Франції.

Проте на акції аеропорту також можуть претендувати й інші власники материнської компанії:

Катарське інвестиційне управління – 20% акцій;

Сінгапурський суверенний фонд добробуту (GIC) – 11,2%;

Австралійський пенсійний фонд – 11,2%.

Трохи про Ferrovial Airports

Ferrovial Airports допомогла перетворити Хітроу на розширення пропускної спроможності повітряної гавані. Виконавчий директор компанії Люк Бугеджа заявив, що досягти цього вдалося завдяки побудові другого терміналу, контролю інвестиції в розмірі 12 мільярдів франків та покращуючи операційні показники.

Нині на частку аеропортового бізнесу Ferrovial припадає 30% прибутку до вирахування різних податків. Групі належать:

британські аеропорти Абердін, Глазго і Саутгемптон – 50% акцій;

аеропорт Даламан у Туреччині – 60%;

перший термінал нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді – 49%.

Більше інвестицій ніж в аеропорти компанія надає сфері платних доріг в США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Словаччині та Австралії.