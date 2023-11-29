Кто выкупит акции

Акции между собой разделят инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который купит 10% акций (за 1 миллиард фунтов) и одна из крупнейших в Европе компаний прямых инвестиций Ardian – 15%. В настоящее время сделка по продаже ждет одобрения регулирующих органов.

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Напомним! Ранее стартовая доля группы в Хитроу составила 56%, но уже в 2013 году она снизилась до 25%.

В 2023 году аэропорт стал убыточным из-за роста цены обслуживания большой долговой нагрузки, вызванной повышением процентных ставок.

Саудовский PIF является одним из самых активных суверенных фондов в мире. Его активы превышают 700 миллиардов долларов. Ardian специализируется на инвестициях в транспортные активы, в частности аэропорты и высокоскоростные железнодорожные линии во Франции.

Однако на акции аэропорта также могут претендовать и другие владельцы материнской компании:

Катарское инвестиционное управление – 20% акций;

Сингапурский суверенный фонд благосостояния (GIC) – 11,2%;

Австралийский пенсионный фонд – 11,2%.

Немного о Ferrovial Airports

Ferrovial Airports помогла превратить Хитроу в расширение пропускной способности воздушной гавани. Исполнительный директор компании Люк Бугеджа заявил, что добиться этого удалось благодаря построению второго терминала, контролю инвестиции в размере 12 миллиардов франков и улучшая операционные показатели.

Сейчас на долю аэропортового бизнеса Ferrovial приходится 30% прибыли к вычету разных налогов. Группе принадлежат:

британские аэропорты Абердин, Глазго и Саутгемптон – 50% акций;

аэропорт Даламан в Турции – 60%;

первый терминал нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди – 49%.

Обратите внимание! Больше инвестиций, чем в аэропорты, компания предоставляет сфере платных дорог в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Словакии и Австралии.