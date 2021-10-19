Прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив про те, що Велика Британія отримала 13,4 мільярда доларів від іноземних інвесторів для розвитку низьковуглецевого сектору. Йдеться про 18 угод, які охоплюють низку галузей. За його словами, це допоможе створити 30 тисяч нових робочих місць.

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Прем'єр-міністр Британії про інвестиції та навколишнє середовище

На саміті Джонсон заявив про важливість капіталізму та створення вакцини проти коронавірусу. Чиновник наголосив, що інновації, капіталізм та сильні лідери необхідні для боротьби з кліматичними змінами у майбутньому. Джонсон підмітив, що пандемія коронавірусу продемонструвала ефективність поєднання інвестицій та науки.

Провідні інвестори світу побачили величезний потенціал Великої Британії для зростання та інновацій у галузях майбутнього. Це тільки початок. Ми побачимо нові партнерські відносини для зеленого зростання, сформовані на сьогоднішньому Глобальному інвестиційному саміті,

– заявив Борис Джонсон.

Глава уряду назвав Велику Британію "Саудівською Аравією вітроенергетики", яка також повинна стати "Катаром водню", щоб забезпечити екологічно безпечне майбутнє. Борис Джонсон привітав мільярдера та засновника компанії Microsoft Білла Гейтса, який відвідав саміт. Під час розмови з американським бізнесменом прем'єр-міністр акцентував, що компанії повинні взяти на себе жорсткіші зобов'язання щодо скорочення викидів у чотирьох сферах:

вугілля,

автомобілі,

гроші,

дерева.

Велика Британія об'єдналася з Біллом Гейтсом задля проєкту із стимулювання "зелених інвестицій" на 400 мільйонів фунтів стерлінгів або понад 549,2 мільйона доларів. Крім того, Джонсон наголосив, що багаті країни мають співпрацювати з менш забезпеченими державами згідно з принципом солідарності задля того, щоб досягти суттєвих результатів.

Зелене зростання Це термін, що описує шлях економічного зростання, який є екологічно стійким. Він базується на розумінні того, що поки економічне зростання залишається головною метою, необхідне відокремлення економічного зростання від використання ресурсів та несприятливого впливу на навколишнє середовище.

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