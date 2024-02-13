Активістка шукає 50 осіб, які вирішать долю її спадку на понад 20 мільйонів: для чого це їй

Австрійська активістка та журналістка планує дуже по-особливому розпорядитися власним багатомільйонним спадком. Для цього вона шукає 50 жителів Австрії.

Активістка Марлен Енгельхорн отримала від своєї бабусі спадок у 2022 році у розмірі 25 мільйонів євро. Водночас вона прагне, аби подальшу долю цих коштів вирішила група з 50 жителів Австрії.

Цікаво Бути готовим до всього: як уже зараз подбати про своє фінансове майбутнє на вигідних умовах

Активістка хоче, аби її спадком розпорядилися незнайомці

За словами активістки, вона отримала кошти та владу, нічого для цього не зробивши. Крім того, Марлен Енгельхорн підкреслила, що держава "навіть не хоче з цього податків". У результаті вона організувала публічну кампанію з метою розподілу 90% її спадку. Про це жінка заявляла ще до отримання коштів.

Forbes оцінив загальний спадок Траудл Енгельгорн-Векіатто в 3,8 мільярда євро або 4,2 мільярда євро.

Для розуміння, Австрія ще у 2008 році скасувала податок на спадок. На думку Марлен Енгельхорн, це дуже несправедливо. Раніше вона заявляла, що багато людей ледве зводять кінці з кінцями, працюючи повний робочий день та сплачуючи податки з кожного євро, який заробляють. Активістка називає це політичним провалом та навіть навесні 2022 року приєдналася до групи мільйонерів у Давосі, закликаючи збільшити податки для багатих.

Як планують розподілити кошти

На початку січня жителі Австрії почали отримувати 10 тисяч запрошень від команди Марлен Енгельхорн. Цих людей обрали випадково. Усі, хто забажають взяти участь в ініціативі мають зареєструватися онлайн або телефоном.

Загалом планують отримати 50 осіб від 16 років, які й вирішать, долю понад 20 мільйонів євро. Для цього з березня по червень 2024 року вони будуть зустрічатися із науковцями та громадськими організаціями. Якщо вони не зможуть досягти консенсусу щодо використання спадку активістки, то ці кошти повернуть пані Енгельгорн.

Очільник дослідницької некомерційної організації Foresight Institute Крістоф Хофінгер, який підтримує вище згадану ініціативу, також прокоментував цю ситуацію. Зокрема, він повідомив, що до групи з 50 осіб будуть обирати представників "з усіх вікових груп, федеральних земель, соціальних класів і походження".

Організатори пояснили, за яких умов будуть проходити зустрічі групи:

Безбар'єрність;

Послуги з догляду за дітьми;

Гарантування перекладу у разі виникнення такої потреби;

Покриття витрат на проїзд;

Учасники будуть отримувати 1200 євро за кожні вихідні, на яких вони будуть залучені до дискусій.

На думку Марлен Енгельхорн, вище згадані дискусії – це "служінням демократії", тож учасники мають отримати за це належну компенсацію.