"Росімущество" оголошують ще один аукціон щодо реалізації активів компанії "Южуралзолото". Це відбувається вже втретє. Чому ситуація з цими активами критична, розповідаємо далі.

Що відомо про продаж активів "Южуралзолото"?

"Росімущество" оголосив аукціон не тільки щодо активів "Южуралзолото", а й пов'язаних структур, повідомляє СЗРУ.

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Загальна вартість "лоту" – приблизно 162 мільярди рублів. Проте, імовірно, це не остаточна ціна. Адже ситуація з аукціонами така:

Перший аукціон провалився. Це сталося ще в травні. Тоді провал пояснювався повною відсутністю заявок.

провалився. Це сталося ще в травні. Тоді провал пояснювався повною відсутністю заявок. Другий аукціон теж пройшов неуспішно. Його намагалися провести зі збитковою знижкою 50%. Проте і це не допомогло. Фактично, тоді суд "списав" компанії 17 мільярдів рублів боргу. Імовірно, саме в результаті цього з'явився інвестор. Але реалізація так і не відбулася. Адже інвестор не зміг надати необхідні документи.

Тепер влада у розпачі знизила вимоги – для визнання третього аукціону успішним буде достатньо всього одного покупця. Проте шанси знайти його в умовах фінансового голоду вкрай малі,

– наголошує українська розвідка.

Потрібно розуміти, що загальна криза в Росії посилюється. Це наслідок значних витрат на війну проти України. Також важливу роль відіграють санкції. Інвестори не хочуть робити вкладення в економіку, що демонструє таку негативну динаміку.

Що наразі відбувається в Росії?