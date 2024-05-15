Сума заморожених російських активів у Німеччині зменшилася на 25%, – Reuters

Німеччина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заморозила активи агресора на мільярди євро. Проте за рік ця сума значно зменшилася.

На сьогодні у Німеччині заморозили російських активів на 3,95 мільярда євро (4,28 мільярда доларів). Йдеться як про активи фізичних та юридичних осіб, так і закордонні активи російського центробанку.

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Як змінилася сума за рік

Оцінка цих активів періодично змінюється. Для прикладу, у березні 2023 року Міністерство фінансів Німеччини оцінювало заморожені активи росіян у 5,25 мільярда доларів. У червні того ж року уже у відомстві назвали суму у розмірі 5,22 мільярда євро.

У Мінфіні Німеччини додали, що вище згадана сума може коливатися через зміну вартості активів на ринку. Загалом за рік сума заморожених активів Росії зменшилася на 25%.

Які проблеми з російськими активами існують в Німеччині:

За даними німецьких ЗМІ, від старту санкційної кампанії проти Росії у Німеччини були складнощі навіть із відстеженням російських активів у країні.

Для виконання цього завдання навіть створили спеціальну робочу групу, але проблема все ще залишається актуальною.

Річ у тому, що для розкриття справжніх власників об'єктів нерухомості, яхт і автомобілів потрібно розкривати складні схеми, тоді як банки та нотаріуси, як і раніше, не зобов'язані звітувати про активи своїх клієнтів.

Крім того, міністр фінансів Німеччини планує створити новий орган для кращого застосування санкцій та посилення боротьби з відмиванням грошей. Однак дискусії в німецькому уряді вже кілька місяців перебувають у глухому куті.