Airbnb йде з внутрішнього ринку Китаю: чому так сталося і чи це кінець історії з Пекіном

Всесвітньо відомий онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі Airbnb вирішив піти з китайського ринку. Це рішення ухвалили навіть попри те, що вся індустрія та компанія відновлюються після пандемії.

Компанія Airbnb планує реалізувати цей план у Китаї до початку цього літа. Крім того, на це рішення вплинули також складнощі пов'язані з пандемією, які виникали протягом останніх кількох років та зростання конкуренції зі сторони китайського бізнесу.

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Airbnb йде з внутрішнього ринку Китаю

Компанія, яка спеціалізується оренді житла, згорне свою роботу з бронюваннями на внутрішньому китайському ринку. Цей сервіс почав працювати у Піднебесній у 2016 році та зіштовхнувся конкуренцією від внутрішніх гравців, яка ставала все потужнішою.

Джерела повідомляють, що цей сегмент з самого початку був дорогим та складним для оперування. Пандемія лише ускладнила цю ситуацію та посилила вплив цих викликів.

За даними Airbnb, бізнес у Китаї приносив компанії лише 1% від загального доходу в останні роки, попри намагання популяризувати бренд на ринку. Однак компанія має на меті сфокусуватися на наданні послуг для людей, які будуть подорожувати з Китаю.

Також попри те, що ця індустрія почала відновлюватися після пандемії, оскільки все більше країн відмовляються від коронавірусних обмежень та карантинів. Проте у Китаї, який має дуже сувору так звану "нульову політику" щодо вірусу, ситуація дещо інша. Тож це також ускладнило роботу для Airbnb на цьому ринку.

Джерела розповіли, що послуги для китайських мандрівників, які виїжджають за кордон, давали сервісу більше можливостей заробити й компанія зосередить зусилля на обслуговуванні виїзного туризму. Проте Airbnb збереже свій офіс у Пекіні з сотнями працівників. Компанія ніяк не прокоментувала цю інформацію.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Airbnb коливається на рівні 106,56 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 68,65 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

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