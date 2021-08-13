Adidas продасть один зі своїх найвідоміших брендів: чому компанія втратить понад мільярд доларів

Всесвітньо відома корпорація Adidas погодилася продати бренд кросівок Reebok, який зараз переживає не найкращі часи. Хто стане новим власником Reebok та скільки отримає німецький гігант – читайте далі.

Adidas продасть Reebok за 2,5 мільярда доларів. Це на 1,3 мільярда доларів менше, ніж та суму, яку компанія заплатила за бренд у 2006 році, щоб конкурувати з Nike.

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Adidas продасть Reebok

Бренд кросівок Reebok придбає конгломерат Authentic Brands Group, який також стоїть за такими брендами, як Brooks Brothers, Aeropostale і Forever 21. Згідно з офіційними документами, сімейна корпорація має в планах здійснити публічний дебют, і це може статися вже цього літа.

Ми вважаємо, що бренд Reebok матиме хороші можливості для довгострокового успіху після зміни власника,

– заявив генерального директора Adidas Каспер Рорстед.

В Adidas очікують, що сторонам вдасться поставити фінальні підписи у першому кварталі 2022 року. Представники компанії додали, що планують розділити велику частину коштів від продажу зі своїми акціонерами. За даними Yahoo!Finance, зараз акції Adidas коштують майже 375 доларів (319 євро) за кожну. Ринкова капіталізація компанії становить 62 мільярди євро або 72 мільярди доларів.

Adidas продасть Reebok за 2,5 мільярда доларів / Фото Unsplash

Німецька корпорація вперше повідомила про бажання продати Reebok у лютому минулого року після оцінки бренду. Навесні Adidas заявив про створення нової п'ятирічної стратегії щодо зміцнення позицій компанії на світовому ринку спортивних товарів. У корпорації наголосили, що продаж бренду кросівок не вплине на її фінансові перспективи у 2021 році.