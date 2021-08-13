Adidas продаст один из своих самых известных брендов: почему компания потеряет более миллиарда

Всемирно известная корпорация Adidas согласилась продать бренд кроссовок Reebok, который сейчас переживает не лучшие времена. Кто станет новым владельцем Reebok и сколько получит немецкий гигант – читайте дальше.

Adidas продаст Reebok за 2,5 миллиарда долларов. Это на 1,3 миллиарда долларов меньше, чем та сумма, которую компания заплатила за бренд в 2006 году, чтобы конкурировать с Nike.

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Adidas продаст Reebok

Бренд кроссовок Reebok приобретет конгломерат Authentic Brands Group, который также стоит за такими брендами, как Brooks Brothers, Aeropostale и Forever 21. Согласно официальным документам, семейная корпорация в планах осуществить публичный дебют, и это может произойти уже этим летом.

Мы считаем, что бренд Reebok будет хорошие возможности для долгосрочного успеха после смены собственника,

– заявил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

В Adidas ожидают, что партнерам удастся поставить финальные подписи в первом квартале 2022 года. Представители компании добавили, что планируют разделить большую часть средств от продажи со своими акционерами. По данным Yahoo! Finance, сейчас акции Adidas стоят почти 375 долларов (319 евро) за каждую. Рыночная капитализация компании составляет 62 миллиарда евро или 72 миллиарда долларов.

Adidas продаст Reebok за 2,5 миллиарда долларов / Фото Unsplash

Немецкая корпорация впервые сообщила о желании продать Reebok в феврале прошлого года после оценки бренда. Весной Adidas заявил о создании новой пятилетней стратегии по укреплению позиций компании на мировом рынке спортивных товаров. В корпорации отметили, что продажа бренда кроссовок не повлияет на ее финансовые перспективы в 2021 году.