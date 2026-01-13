Укр Рус
13 січня, 06:00
Чи можна розрахуватися купюрою у 500 євро в Україні та Європі

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Європейський центральний банк ухвалив рішення про виведення з обігу банкноти 500 євро у 2019 році.
  • Банкноту 500 євро вирішили вилучити через часті підробки та використання у шахрайських операціях.

ЄЦБ ухвалив рішення про виведення з обігу банкноти 500 євро ще у 2019 році. Водночас ця купюра лишається чинною. Тобто, її можна використовувати при розрахунках і зараз.

Що відомо про вилучення з обігу 500 євро?

500 євро є частиною першої серії єврокупюр, що була випущена 1 січня 2002 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Наразі існує всього дві серії євро, які складаються з таких номіналів:

  • Перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
  • Друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро (ця серія випускалась з 2013 по 2019 роки).

Цікаво! Друга серія отримала назву "Європа". Це пов'язано саме з оформленням цих купюр. Річ у тім, що на банкнотах зображена принцеса Європи. Це відомий персонаж з грецької міфології.

500 євро вирішили вивести з обігу тому, що цю банкноту часто підроблювали. Також фальшивки з таким номіналом активно використовували у шахрайських операціях, повідомляє Європейський центральний банк.

Важливо розуміти, що 500 євро і далі зберігатимуть свою вартість. До того ж вони вільно обмінюються.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,
– зазначає ЄЦБ.

Що важливо знати про євро зараз?

  • В Україні вільно обмінюються євробанкноти, які наразі перебувають в обігу. На результат процедури впливає стан грошей. Купюри, які мають ознаки незначного зношення, мають вільно обмінюватись.

  • А от ті купюри, які мають ознаки значного зношення, передають на інкасо. Ця операція відбувається за тарифами фінустанови.

  • Дещо складніша ситуація з євроцентами. Адже їх не зобов'язані приймати фінустанови України. Річ у тім, що перевірка та обмін таких грошей доволі проблематичні.