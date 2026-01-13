Чи можна розрахуватися купюрою у 500 євро в Україні та Європі
- Європейський центральний банк ухвалив рішення про виведення з обігу банкноти 500 євро у 2019 році.
- Банкноту 500 євро вирішили вилучити через часті підробки та використання у шахрайських операціях.
ЄЦБ ухвалив рішення про виведення з обігу банкноти 500 євро ще у 2019 році. Водночас ця купюра лишається чинною. Тобто, її можна використовувати при розрахунках і зараз.
Що відомо про вилучення з обігу 500 євро?
500 євро є частиною першої серії єврокупюр, що була випущена 1 січня 2002 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Наразі існує всього дві серії євро, які складаються з таких номіналів:
- Перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
- Друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро (ця серія випускалась з 2013 по 2019 роки).
Цікаво! Друга серія отримала назву "Європа". Це пов'язано саме з оформленням цих купюр. Річ у тім, що на банкнотах зображена принцеса Європи. Це відомий персонаж з грецької міфології.
500 євро вирішили вивести з обігу тому, що цю банкноту часто підроблювали. Також фальшивки з таким номіналом активно використовували у шахрайських операціях, повідомляє Європейський центральний банк.
Важливо розуміти, що 500 євро і далі зберігатимуть свою вартість. До того ж вони вільно обмінюються.
Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,
– зазначає ЄЦБ.
Що важливо знати про євро зараз?
В Україні вільно обмінюються євробанкноти, які наразі перебувають в обігу. На результат процедури впливає стан грошей. Купюри, які мають ознаки незначного зношення, мають вільно обмінюватись.
А от ті купюри, які мають ознаки значного зношення, передають на інкасо. Ця операція відбувається за тарифами фінустанови.
Дещо складніша ситуація з євроцентами. Адже їх не зобов'язані приймати фінустанови України. Річ у тім, що перевірка та обмін таких грошей доволі проблематичні.