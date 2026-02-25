Чи приймають 500 євро в Україні зараз

500 євро в Україні приймають. Наразі ця банкнота чинна і може використовуватись. Водночас ЄЦБ продовжує виводити купюру цього номіналу з обігу.

Що важливо знати про 500 євро?

500 євро належать до першої серії євровалюти, яка увійшла в обіг 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.

Цікаво! До першої серії загалом увійшли номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

В другу серію банкнота 500 євро не увійшла. Там присутні номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Випускалась ця серія з 2013 по 2019 роки.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– повідомляв ЄЦБ.

Чому 500 євро виводять з обігу?

500 євро захотіли вивести з обігу, бо така банкнота часто використовувалась в шахрайських цілях. Саме цю купюру часто підроблювали, повідомляє Європейський центральний банк.

Зараз ця банкнота підлягає вільному використанню. До того ж її дозволено вільно обмінювати.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– зазначає ЄЦБ.

Як можна обміняти 500 євро зараз?