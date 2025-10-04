Станом на зараз, купюра 500 євро досі існує. Проте згодом вона може зникнути, адже ЄС ухвалив рішення про її поступове виведення з обігу.

Що відомо про купюру 500 євро?

Купюра 500 євро належить до першої серії єврових банкнот, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

У другу серію ця банкнота уже не увійшла. Щобільше, її повністю припинили друкувати ще у 2019 році.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– зазначає ЄЦБ.

Що потрібно знати про другу серію єврових банкнот? Друга серія єврових банкнот отримала назву "Європа". І це не випадково. Річ у тім, що на захисті цих купюр зображено міфологічного персонажа – принцесу Європи У другій серії представлено банкноти номіналом: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Що потрібно знати про валюту зараз?