Що відомо про спеціальний випуск

Реалізація новинки, тираж якої складе до 75 тисяч штук, в інтернет-магазині продукції регулятора та банках-дистриб'юторах розпочалася в четвер, 30 липня. Деталі повідомили в Нацбанку.

Нова монета в сувенірному пакуванні поповнює присвячену вітчизняним оборонним технологіям та їхнім розробникам серію.

На аверсі 5 гривень зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжує зображення морського дрона в Росії.

На реверсі Sea Baby розсікає хвилі Чорного моря, а вгорі – логотип СБУ та виконаний у стилі трафаретного військового маркування напис. Цікаво, що літера Y стилізована під жест Victory, що означає перемогу.



Який вигляд має пам'ятна монета / Фото НБУ

Перші зразки Sea Baby з'явилися ще у 2022 році, і відтоді він став одним із символів українських інновацій у сфері безпілотних технологій. Саме цей дрон стояв за атакою на Кримський міст і пошкодив низку кораблів Чорноморського флоту Росії.

Завдяки модульній конструкції Sea Baby можна оснащувати різними видами озброєння залежно від конкретної місії. Це дає змогу виконувати бойові завдання без ризику для життя солдат.

Нагадаємо, раніше українські нумізмати вже могли поповнити свої колекції іншими монетами з серії так званої "Української бавовни", присвяченими ракеті-дрону "Паляниця", безпілотному надводному апарату Magura, БпЛА Vampire, САУ "Богдана", БпАК "Лелека-100", БТР-4Е "Буцефал" і береговому ракетному комплексу "Нептун".