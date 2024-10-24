Росіяни не захотіли давати своєму уряду в борг 4 мільярди доларів

Міністерство фінансів Росії визнало обидва первинні аукціони з продажу облігацій федеральної позики країни такими, що не відбулися. Сума складала 4 мільярди доларів, пишуть російські ЗМІ.

Позика уряду Росії

23 жовтня Міністерство фінансів Росії намагалося залучити кошти шляхом продажу облігацій федеральної позики (ОФЗ) на двох запланованих аукціонах. Уряд планував продати два типи облігацій загальною вартістю понад 560 мільярдів рублів (приблизно 4 мільярди доларів США). Однак аукціони виявилися невдалими, оскільки жоден покупець не погодився на запропоновані ціни, що призвело до їх скасування.

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Учасники почали розміщувати заявки на купівлю облігацій з агресивною дохідністю на ринку внутрішнього боргу. Ця зміна відбувається на тлі зростаючих побоювань, що підвищення облікової ставки Центральним банком може перевищити очікувані 20% річних.

Нагадаємо! Процентні деривативи наразі відображають очікування того, що Центральний банк Росії (ЦБ РФ) підвищить ключову ставку до 21% річних. Учасники ринку очікують підвищення ставки з нинішніх 19% на засіданні Банку Росії цієї п'ятниці або, можливо, на наступному засіданні, якщо ставка буде підвищена до 20%.

Учасники ринку уважно спостерігали за розвитком подій, що призвели до значного зниження котирувань ОВДП на вторинному ринку. Цей спад спонукав інвесторів переглянути свої цінові очікування на первинному ринку. У відповідь на це Міністерство фінансів Росії оголосило ці рівні цін неприйнятними, вирішивши не пропонувати цінні папери за поточними аукціонними цінами.

Раніше Мінфін Росії сильно збільшив план з розміщення ОФП на IV квартал цього року порівняно з попередніми кварталами.

Намагаючись вирішити проблему дефіциту коштів, необхідних для виконання плану запозичень у другому та третьому кварталах, Міністерство фінансів оголосило про плани випустити до 2,4 трильйона рублів (приблизно 17 мільярдів доларів США) цінних паперів за номінальною вартістю протягом жовтня-грудня. Однак зусилля міністерства зіткнулися з проблемами, оскільки за перші чотири аукціонні дні жовтня вдалося продати облігацій лише на 73,84 мільярда рублів (730 мільйона доларів).