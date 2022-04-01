Таким чином країни-члени Міжнародного енергетичного агенства (МЕА) об’єдналися у відповідь на вторгнення Росії в Україну та прагнуть усунути значні перебої на ринку.
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Президент США Джо Байден вже повідомив про вивільнення 30 мільйонів барелів сирої нафти зі стратегічного нафтового резерву США. Інші 30 мільйонів забезпечать ще 30 країн.
Я координував цей крок із союзниками та партнерами в усьому світі. Цього ранку понад 30 країн у світі зібралися на екстрену зустріч і погодилися вивільнити для ринку десятки мільйонів додаткових барелів нафти,
– сказав Байден.
Це наймасштабніше вивільнення резервів в історії США. Країна також планує збільшити видобуток нафти.
У Міненергетики додають, що готові вжити додаткових заходів, якщо цього вимагатимуть умови. Вони працюватимуть над тим, щоб Європа стала незалежною від енергоресурсів країни-агресорки. А також робитимуть акцент на інвестиціях у відновлювальну енергетику.
Як відреагував ринок нафти
Ціни на нафту одразу ж впали після цих новин, за даними Investing.com:
- Нафта марки Brent торгується на рівні 104,8 долара за барель, що на 12,6% менше, ніж на початку тижня.
- Нафта марки WTI коштує 99,41 долара за барель. Це на 12% менше.
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