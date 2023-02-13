У 2023 році Італія повністю звільниться від російського газу, – міністр економічного розвитку

У 2023 році Італія радикально скоротить вжиток російського газу, а уже наступного року зможе постачати газ іншим країнам. Країна уже працює над створенням необхідної газовидобувальної інфраструктури для цієї мети.

Про це заявив міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо. За його словами, минулого року країна уже проробила велику частину роботи над звільненням від газової залежності.

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Протягом цього року ми звільнимося від Росії в порівнянні з 40% газу, який вони купили в Москви у 2021 році, і 16%, зафіксованими минулого року. З наступного року ми також зможемо постачати інші країни й за короткий час ми станемо європейським газовим хабом,

– сказав міністр.

Італія працює над розвитком газовидобування

Урсо додав, що у наступному році Італія зможе дивитися в майбутнє з більшим спокоєм, адже зможе сама забезпечити себе паливом.

Завдяки двом регазифікаційним терміналам у Пьомбіно та Равенні, які будуть встановлені до літа, ми будемо вільні від Росії: вони видобудуть 10 мільярдів кубометрів газу, рівно стільки, скільки імпортували з Москви минулого року,

– каже міністр.

Те ж саме стосується й електроенергії

За словами Урсо, Італія також може стати електричним центром у Середземномор’ї, а з "Megafactory Enel" у Катанії – найбільшим виробником сонячних панелей у Європі.

Майбутнє країни проходить через інвестиції в зелені та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і панелей,

– зауважує міністр.

Цінова межа та обвал цін

Проте, що стосується цінової межі, то таке рішення потрібно було прийняти ще раніше, каже Адольфо Урсо. Так вийшло б уникнути енергетичної кризи.

Це сприяло обвалу цін: ми становимо близько 55 доларів порівняно з понад 300, переплаченими в серпні. Якби вони послухали нас раніше, ми б заощадили більше 70 мільярдів євро, які нам довелося виділити підприємствам і сім’ям. Але цього недостатньо: нам потрібно виробляти більше енергії досягнення повного суверенітету – це сфера промислової політики,

– переконаний міністр.

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