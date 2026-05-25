НБУ виводить з обігу деякі 200 гривень: зверніть увагу саме на цю деталь

НБУ регулярно оновлює банкноти. Цей процес необхідний для того, аби покращити стан готівки, що перебуває в обігу. Зокрема, наразі вилучаються гривневі купюри попередніх поколінь.

Які гривні вилучає з обігу НБУ?

НБУ вилучає з обігу гривні зразків 2003 – 2007 років. Тобто третього покоління, повідомляє Нацбанк.

Потрібно розуміти, що загалом існує чотири покоління гривні. В обігу нині переважає саме четверте.

Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу,

– повідомляє НБУ.

Звернуть увагу! Банкноти першого та другого поколінь офіційно перестали бути засобами платежу з 1 жовтня 2020 року. Відповідно, при розрахунках їх використовувати не можна.

До банкнот 3 покоління, які зараз вилучаються, належать такі номінали: 20, 50, 100, 200 та 500 гривень. Вони ще можуть використовуватись при розрахунках. Проте:

цими купюрами не поповнюється обіг;

а також вони не видаються з кас банків.

Які купюри вилучили з обігу у 2026?