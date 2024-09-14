Невідомі 100 гривень: як виглядала найперша банкнота з Тарасом Шевченком

Історія української національної валюти починається у 1996 році. Днем народженням гривні вважають 2 вересня. Проте існують банкноти гривні з досить цікавою історією. Зокрема, йдеться про купюру номіналом в 100 гривень.

Які 100 гривень не ввели в обіг

Найпершу купюру номіналом 100 гривень не ввели в обіг. При цьому невеликий тираж першого покоління цієї банкноти надрукували у 1992 році у Канаді. На аверсі банкноти зображений письменник Тарас Шевченко, тоді як на реверсі можна побачити дзвіниця Софійського собору у Києві.

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За словами українського історика Олександра Алфьорова, ці банкноти не почали використовувати, оскільки влада була незадоволена портретом Шевченка. Мовляв, чиновники хотіли бачити портрет "старого Кобзаря", а не молодого та гарно одягненого чоловіка.

Алфьорова підмітив, що після введення в обіг "перших" ста гривень було чимало критики саме через портрет Тараса Шевченка. Варто додати, що дизайн банкноти номіналом в 100 гривень змінювали чи не найчастіше. Для прикладу, кожне покоління цієї купюри мають різні портрети Шевченка.