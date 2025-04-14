Що буде з золотом в 2025 році: прогноз від топового банку США

З початку року золото встигло суттєво зрости в ціні. Експерти з Goldman Sachs оприлюднили новий прогноз для дорогоцінного металу.

Що буде з золотом в 2025 році

У Goldman Sachs оцінили нові фактори, які впливають на світові фінансові ринки, та поділилися новим прогнозом для золота. Нагадаємо, що дорогоцінний метал має статус актива-гавані, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Експерти інвестиційної компанії підвищили прогноз ціни на золото з 3300 доларів за унцію до 3700 доларів за унцію до кінця 2025 року. У Goldman Sachs зазначили, що на ціну золота впливає ескалації торговельної війни між США та Китаєм.

Інвестиційний банк втретє за рік переглядає та підвищує прогноз цін на золото. Це пов'язано з сильнішим, ніж очікували, попитом на золото зі сторони центральних банків. Нагадаємо, що найбільшим золотим резервом у світі володіють США. Ще один фактор впливу – більший приплив коштів у біржові фонди через ризики рецесії.

Варте уваги! Очікують, що приплив коштів у біржові фонди може ще більше прискоритися, якщо таки станеться рецесія. За такого сценарію ціни на золото можуть сягнути 3880 доларіа за тройську унцію до кінця поточного року.

Нагадаємо, що 11 квітня 2025 року ціна золота перетнула позначку в 3200 доларів за тройську унцію, встановивши історичний рекорд. На момент створення цього матеріалу, ціна золота на спотовому ринку торгується на рівні 3214 доларів за унцію, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту.