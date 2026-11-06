Звичайна 1 копійка може коштувати 14 тисяч гривень: як розпізнати рідкісну монету

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Яку 1 копійку можна продати за 14 тисяч гривень

За даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", найчастіше в обігу зустрічається різновид 1.11АА, який нічого не коштує. Натомість справжнє полювання нумізмати влаштовують за рідкісними штампами 1.11АЕ, 1.2АА та 1.35АА.

Щоб визначити цінність знахідки, фахівці радять спочатку уважно оглянути аверс монети. Ключовою деталлю є форма правого верхнього листа: його верхівка буває округлою, прямою або ступінчастою з обох боків.

Наступним кроком є перевірка реверсу, де зображені ягоди калини. Існує лише два варіанти цього штампа: з маленькими ягодами та з великими.

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Як не сплутати різновиди

Найпростіше розпізнати дорогий різновид 1.11АЕ саме за великими ягодами на зворотному боці. У решти монет у поєднанні з округлим листом на аверсі ягоди будуть дрібними.

Водночас різновиди 1.33АА та 1.35АА легко сплутати між собою через однаково дрібні ягоди.

Для точної ідентифікації варто завантажити каталог монет України та порівняти варіанти гравіювання зерен у колосках– зазначають експерти.

На профільних аукціонах також зустрічаються магнітні та немагнітні копійки з різних металів. Це пробні екземпляри або вироби, створені спеціально для заробітку на колекціонерах, тому у звичайних гаманцях їх знайти неможливо.

Рекордні продажі на аукціонах

Підсумкова ціна залежить не лише від рідкісності штемпеля, а й від стану збереження металу та кількості охочих придбати лот на торгах "Віоліті". Були випадки, коли рідкісну копійку 1992 року продавали за 20 – 30 тисяч гривень, що суттєво перевищує середні ринкові показники.

Нагадаємо, раніше ми писали про продаж монети різновиду 1.11АЕ, за яку влітку 2026 року заплатили понад 30 тисяч гривень після 95 ставок. Також колекціонери високо оцінюють 2 копійки 1992 року, вартість яких може сягати 80 тисяч гривень.

До речі, ми розповідали, що звичайні монети номіналом 10 гривень 2020 року не мають додаткової цінності й коштують за своїм номіналом. Проте колекціонери полюють на рідкісні дефектні екземпляри, які випадково потрапили в обіг під час карбування.