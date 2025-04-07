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7 квітня, 09:43
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Ціни на нафту обвалилися до мінімуму за 2021 року

Віта Свірневська
Основні тези
  • Ціни на нафту впали до мінімуму з квітня 2021 року через торгову напругу між США та Китаєм.
  • Ціна нафти Brent становить 64,17 долара за барель, а WTI - 60,64 долара за барель, що є зниженням на понад 3% з початку торгів.

Ціни на нафту продовжують стрімко падати. На ринок тисне погіршення відносин між США та Китаєм, що провокує серйозні побоювання щодо нафти.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 7 квітня, ціни на нафту продовжують падати. Еталонні бренди нафти впали до мінімуму з квітня 2021  року, а також розширили втрати за минулий тиждень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок нафти впливає ескалація торгової напруги між двома найбільшими економіками світу – США та Китаєм. Через це наростають побоювання щодо рецесії, яка може призвести до зменшення попиту на нафту. 

До теми! Російська нафта 4 квітня також різко впала в ціні. Ціна нафти Urals опустилася нижче цільової стелі від країн G7, що на рівні 60 доларів за барель. За день сорт нафти подешевшав майже на 7%.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 1,41% або на 2,15%. Бренд нафти торгується на рівні 64,17 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,35 долара або на 2,18%. Американська нафта зараз коштує 60,64 долара за барель. З початку торгів марки нафти подешевшали на понад 3%, досягнувши мінімального рівні з квітня 2021 року.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 63,86 долара за барель (- 2,62%);

  • Контракти WTI торгуються на рівні 60,31 долара за барель (- 2,71%).