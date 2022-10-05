В ОПЕК+ погодили скорочення обсягів нафти та назвали конкретну цифру, – Reuters

Сьогодні, 5 жовтня, в ОПЕК+ ухвалили рішення про скорочення обсягів видобування нафти. Що зміниться на ринку чорного золота – читайте далі.

Міністри держав-членів ОПЕК+, які є важливими експортерами нафти, домовилися скоротити видобування нафти. Відповідно це вплине як на пропозицію на ринку, так і на ціни.

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В ОПЕК+ вирішили скоротити обсяги видобування нафти

Йдеться про зменшення видобування на 2 мільйони барелів на добу, за даними джерел. Водночас це буде найбільше скорочення такого масштабу з 2020 року. Тоді блок пішов на такий крок через стрімкий обвал попиту на фоні пандемії коронавірусу.

Зустріч ОПЕК+ пройшла у Відні, Австрія. Експортери нафти вирішили скоротити обсяги видобування сировини попри тиск зі сторони США та інших споживачів, які наполягали на більших обсягах барелів нафти на ринку. Цілком ймовірно, що цей крок ОПЕК+ лише ускладнить і так напружену ситуацію на ринку нафти.

Тепер ціни на чорне золото, які вже впали приблизно до 90 доларів від 120 доларів за барель три місяці тому, можуть повернутися до зростання. Знеціненню нафти сприяли кілька факторів:

побоювання щодо початку рецесії;

підняття базових ставок у США;

сильний американський долар.

Джерела також повідомляють, що досі залишається незрозумілим, чи рішення про скорочення обсягів видобування нафти може включати додаткові добровільні кроки щодо зменшення видобування від таких учасників як Саудівська Аравія.

Загалом у серпні обсяги видобування нафти членами ОПЕК+ впали приблизно на 3,6 мільйона барелів на день. На момент створення цього матеріалу, дві відомі марки нафти торгуються на таких рівнях, згідно з Bloomberg: