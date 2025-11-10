Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Ціна сягнула максимуму за 2 тижні: скільки коштує золото сьогодні
10 листопада, 17:35
2

Ціна сягнула максимуму за 2 тижні: скільки коштує золото сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ціна золота зросла на понад 2%, досягнувши 4 082,17 долара за унцію.
  • На підвищення цін вплинули слабший долар, очікування зниження ставки ФРС, найдовший шатдаун в США, зростання попиту на безпечні активи та геополітична напруженість.

В понеділок ціни на золото зросли. Вони досягли максимуму за останні 2 тижні. Таке збільшення виникло внаслідок сукупності низки факторів, зокрема, слабшого долару.

Як і чому подорожчало золото?

Золото зросло в ціні на понад 2%. Тепер його ціна – 4 082,17 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Понад 3 мільярди доларів: Коломойський та Боголюбов мають відшкодувати гроші Приватбанку

Важливо! Як повідомляє Reuters, рекордна вартість золота у 2025 році була 20 жовтня – 4 381,21 долара за унцію.

Також на ціни на золото вплинули такі фактори:

  • панують очікування, відносно зниження ставки ФРС (зараз на її корекцію очікують приблизно 65%);
  • найдовший шатдаун в США;
  • зростання попиту на безпечні активи;
  • геополітична напруженість.

Як показало опитування, опубліковане в п'ятницю, на початку листопада споживчі настрої у США впали до найнижчого рівня за майже 3,5 роки, обтяжені побоюваннями щодо економічних наслідків найтривалішого в історії урядового припинення роботи уряду, 
– зазначає видання. 

Зверніть увагу! В неділю Сенат США вніс законопроєкт, відносно відновлення роботи федерального уряду.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?

  • Спотова вартість срібла зросла на 3,4%. Вона збільшилась до 49,95 долара за унцію (це найвищий рівень з 21 жовтня).

  • Платина подорожчала на 1,7%. Вона тепер коштує – 1 571,10 долара за унцію.

  • Паладій також зріс в ціні. Він подорожчав на 2,2%. Тепер ціна за унцію – 1 410,48 долара.