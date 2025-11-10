Ціна сягнула максимуму за 2 тижні: скільки коштує золото сьогодні

В понеділок ціни на золото зросли. Вони досягли максимуму за останні 2 тижні. Таке збільшення виникло внаслідок сукупності низки факторів, зокрема, слабшого долару.

Як і чому подорожчало золото?

Золото зросло в ціні на понад 2%. Тепер його ціна – 4 082,17 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо! Як повідомляє Reuters, рекордна вартість золота у 2025 році була 20 жовтня – 4 381,21 долара за унцію.

Також на ціни на золото вплинули такі фактори:

панують очікування, відносно зниження ставки ФРС (зараз на її корекцію очікують приблизно 65%);

найдовший шатдаун в США;

зростання попиту на безпечні активи;

геополітична напруженість.

Як показало опитування, опубліковане в п'ятницю, на початку листопада споживчі настрої у США впали до найнижчого рівня за майже 3,5 роки, обтяжені побоюваннями щодо економічних наслідків найтривалішого в історії урядового припинення роботи уряду,

– зазначає видання.

Зверніть увагу! В неділю Сенат США вніс законопроєкт, відносно відновлення роботи федерального уряду.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?