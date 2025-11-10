Ціна сягнула максимуму за 2 тижні: скільки коштує золото сьогодні
- Ціна золота зросла на понад 2%, досягнувши 4 082,17 долара за унцію.
- На підвищення цін вплинули слабший долар, очікування зниження ставки ФРС, найдовший шатдаун в США, зростання попиту на безпечні активи та геополітична напруженість.
В понеділок ціни на золото зросли. Вони досягли максимуму за останні 2 тижні. Таке збільшення виникло внаслідок сукупності низки факторів, зокрема, слабшого долару.
Як і чому подорожчало золото?
Золото зросло в ціні на понад 2%. Тепер його ціна – 4 082,17 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Важливо! Як повідомляє Reuters, рекордна вартість золота у 2025 році була 20 жовтня – 4 381,21 долара за унцію.
Також на ціни на золото вплинули такі фактори:
- панують очікування, відносно зниження ставки ФРС (зараз на її корекцію очікують приблизно 65%);
- найдовший шатдаун в США;
- зростання попиту на безпечні активи;
- геополітична напруженість.
Як показало опитування, опубліковане в п'ятницю, на початку листопада споживчі настрої у США впали до найнижчого рівня за майже 3,5 роки, обтяжені побоюваннями щодо економічних наслідків найтривалішого в історії урядового припинення роботи уряду,
– зазначає видання.
Зверніть увагу! В неділю Сенат США вніс законопроєкт, відносно відновлення роботи федерального уряду.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість срібла зросла на 3,4%. Вона збільшилась до 49,95 долара за унцію (це найвищий рівень з 21 жовтня).
Платина подорожчала на 1,7%. Вона тепер коштує – 1 571,10 долара за унцію.
Паладій також зріс в ціні. Він подорожчав на 2,2%. Тепер ціна за унцію – 1 410,48 долара.