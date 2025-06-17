Ціни на золото зросли на 30% з початку року: чому дорогоцінний метал став найбезпечнішим активом

З початку 2025 року ціни на золото зросли на 30%, випередивши за прибутковістю японську єну, швейцарський франк та американські казначейські облігації. На думку експертів, привабливість золота обумовлена ​​його незалежністю від зобов'язань держав.

Чому дорожчає золото

У 2025 році золото претендує на звання головного безпечного активу. Зростання спотових цін на цей дорогоцінний метал у 2025 році випереджає інші традиційні активи на тлі проблем фіскальної стійкості та військових конфліктів, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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За словами учасників щорічної Азіатсько-Тихоокеанської конференції з дорогоцінних металів, золото набирає популярності через свою незалежність від зобов'язань держав.

Головна перевага золота в тому, що воно не є чиєюсь відповідальністю. Коли інвестори купують облігації, валюту чи інші державні активи, вони фактично роблять ставку на відповідну економіку,

– зазначив керуючий директор Metals Focus Нікос Каваліс.

На скільки здорожчало золото в порівнянні з іншими активами

Як зазначається, індекс долара, який вимірює вартість цієї валюти щодо кошика валют, послабився майже на 10% з початку року, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США впала на 19 базисних пунктів. Водночас "валюти-притулки", такі як японська єна та швейцарський франк, зміцнилися приблизно на 8% і 10% щодо долара.

Зростає тривожність щодо майбутнього долара США та казначейських облігацій, що підштовхує інвесторів шукати альтернативи, такі як золото,

– сказав голова глобальних ринків Всесвітньої ради по золоту Шаокай Фань.

Золото оновлює максимуми вже кілька місяців поспіль і зараз торгується на рівні 3403,09 долара, досягнувши у квітні піка вище 3500 доларів. Підвищений попит на цей дорогоцінний метал викликаний геополітичною нестабільністю, особливо у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході, а також зниженням інтересу до американських "активів-притулків".

Чому інвестори обирають золото

Серед інших активів золото виділяється своєю ліквідністю, аполітичністю та відсутністю контрагентського ризику. Його пропозиція обмежена природними ресурсами, на відміну фіатних валют (валюта, вартість якої не забезпечена фізичним товаром), і вона не пов'язана з економічною чи політичною ситуацією в окремих країнах.

На золото як актив не впливають високі коефіцієнти співвідношення боргу до ВВП, що мають вплив на інші валюти,

– заявив голова глобальних інституційних ринків в ABC Refinery Ніколас.

Керівник відділу товарної стратегії TD Securities Барт Мелек зазначив, що активні закупівлі золота центральними банками зміцнюють його статус. У 2024 році обсяг поповнення резервів досяг 1044,6 тонни та продовжив трирічну тенденцію, коли річні покупки перевищували 1000 тонн.

Важливо! За даними ЄЦБ, золото стало другим за важливістю резервним активом, випередивши євро. На кінець 2024 року його частка у світових резервах становила близько 20%.