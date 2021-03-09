Золото чи криптовалюта: як зберігати та примножувати свої заощадження

У період нестабільної економіки більшість шукають активи, які дозволять захистити свої гроші від знецінення. Протягом багатьох років люди використовували для цього дорогоцінні метали. Однак зараз існують інші інструменти, які дозволяють не тільки зберігати, але й примножувати заощадження.

Одним з таких інструментів є криптовалюта. Цифрові гроші зараз перебувають на піку популярності і їх вартість оновлює історичні максимуми.

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Однак для багатьох криптовалюта досі є малозрозумілим активом. Чому окремі криптовалюти можуть стати повноправною альтернативою золоту і дорогоцінним металам – читайте далі.

Аналог золота

Одна з найбільш популярних криптовалют – біткойн. Ця валюта була створена у 2008 році, людиною або групою осіб під псевдонімом Сатоші Накамото. З моменту створення вартість цієї цифрової валюти зросла в багато разів.

Першою покупкою за біткойни стала пара піц, які обійшлися в декілька монет, а вже у 2021 році вартість криптовалюти перевищила 50 тисяч доларів. Сьогодні біткойн називають "золотом крипторинку", оскільки інвестори стали використовувати цю криптовалюту, як засіб для збереження своїх активів. Для цього є кілька причин.

Ціна біткойна 9 березня / Графік Coindesk

Обмеженість пропозиції

Як відомо, запаси золота обмежені. Світові промислові запаси золота становлять 63 тисяч тонн, а сумарні ресурси – 120 тисяч тонн. Точно так само обмежена і емісія біткойнів. В алгоритм генерації блоків біткойна закладено обмеження приблизно у 21 мільйон одиниць.

Це означає, що відповідно до законів класичної економіки пропозиції щодо золота, так і до біткойна будуть з часом знижуватися, і при збереженні попиту вартість цих активів ростиме.

Використання

Золото використовується в багатьох галузях економіки, починаючи від традиційної ювелірної промисловості і закінчуючи виробництвом електроніки, де зі сплавів золота роблять електричні контакти.

Однак з розвитком технологій з'являється все більше матеріалів, які можуть замінити золото. Наприклад, якщо раніше золото досить часто використовувалося в стоматології, то сьогодні на зміну золотим зубам прийшли керамічні імпланти.

Використання біткойнів є набагато різноманітнішим.

Насамперед біткойни – це платіжна система і засіб платежу. Сьогодні все більше і більше країн починають визнавати криптовалюту, зокрема біткойни, як платіжний інструмент.

Водночас все більше компаній починають приймати оплату за товар в біткойнах. Наприклад, зовсім недавно компанія Tesla анонсувала, що прийматиме оплату за свої електромобілі в біткойнах і придбала цю криптовалюту на 1,5 мільярда доларів. Це, до речі, привело до різкого зростання курсу цієї цифрової валюти.

Динаміка попиту

Загальний обсяг попиту на золото не такий вже й великий і має тенденцію до зниження. Наприклад в третьому кварталі 2020 року він склав 2,97 тисячі тонн. Це на 10% нижче, ніж в аналогічному періоді 2019 року.

"Водночас попит на біткойн зростає і в довгостроковій перспективі, через обмеженість пропозиції на ринку, він може в якийсь момент перевищити попит на золото. Якщо не враховувати інші фактори, то можна зробити висновок, що вартість біткойна, при збереженні тенденцій, буде рости набагато швидше, ніж те ж саме золото", – зазначив директор київської філії Forex Club Юхим Вульпе.

Як зберегти і примножити свої кошти

Незалежно від того, чи хочете ви вкладати кошти в традиційний захисний актив – золото, або віддаєте перевагу інноваційному "цифровому золоту" – біткойнам, необхідно вибрати відповідну торгову платформу. Однією з кращих торгових платформ є Libertex від Forex Club.

Libertex дозволяє вкладати кошти у понад 250 різні фінансові інструменти, зокрема золото і біткойни. Платформа доступна у вигляді вебдодатку, а також додатків для телефонів на iOS і Android. А це означає, що ви можете ефективно управляти своїми активами в будь-якому місці, де є інтернет.

Щоб вкласти гроші у вподобаний вами інструмент досить лише:

відкрити та поповнити рахунок в Libertex;

вибрати потрібний актив зі списку;

визначитися з сумою інвестиції та напрямком;

після цього вам залишиться натиснути на кнопку "в ріст", якщо ви чекаєте зростання вартості, або "в зниження", якщо прогнозуєте падіння котирувань.

У Libertex є вбудовані стрічка новин, а також інструменти для проведення технічного аналізу ринку. Завдяки цьому ви зможете самостійно визначити, куди рухатиметься ціна обраного вами активу. Якщо ж ви не хочете займатися аналізом самі, вам завжди допоможуть експерти Forex Club, що володіють багаторічним досвідом успішних інвестицій.

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