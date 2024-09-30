Знак долара: як виглядає цей символ та історія його походження

Основні валюти часто мають унікальний символ, який прикріплений до них. Для прикладу, згадаємо про знак долара. Проте навколо історії походження цього символу існує чимало теорій.

Знак долара

Попри те, що американський долар – це одна із найвпливовіших валют світу, історія походження його грошового знаку досі невідома. Проте існує чимало версій та теорій, пише НБУ.

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Версії походження символу долара:

Дехто вважає, що символ долара пов'язаний з іспанськими монетами, які потрапляли в американські колонії завдяки жвавій торгівлі між іспанцями та англійцями. Згідно з цією теорією, скорочення назви іспанського песо "PS" стало основою для сучасного символу долара. Мовляв, з часом вище згадані букви почали писатися поверх один одного. Цю версію вважають однією із найбільш реалістичних;

Згідно з іншою теорією, символ долара бере походження від герба Іспанії, який карбувався на іспанських монетах. Він містив в собі елементи у вигляді двох Геркулесових стовпів, переплетених стрічкою тканини у формі літери "S";

Також існує версія, що поява знаку долара пов’язана із накладанням літер U і S абревіатури "United States". Свого часу цю теорію активно підтримувала та поширювала американська письменниця Айн Ренд;

Водночас деякі історики вважають, що за появою цього символу стоїть Олівер Поллок. Він був заможним бізнесмен, який підтримував війну за незалежність у США. Зокрема, у своїх листах, які датовані 1778 роком, він використовував абревіатуру "PS", іноді писавши ці букви разом. Додають, що Поллок міг використовувати саме знак іспанської песети.

Що таке символ валюти Це літера, лігатура, монограма, символ, ієрогліф, скорочення або абревіатура, повне слово та їх комбінації, використовувані для максимально короткого і в той самий час унікального позначення валюти.

На сьогодні символ долара є одним із найвпізнаваніших у світі. Його використовується у понад 20 країнах світу. Серед них США, Австралія, Нова Зеландія, Канада тощо, інформує Investopedia. Також інколи біля цього символу вказують провідні літери. Це роблять, аби позначити належність тієї чи іншої країни.

До теми! Офіційно символ долара почали використовувати з 1785 року, тоді як датою його появи вважають 1 квітня 1778 року.

Як правило символ долара пишеться з двома вертикальними рисками, але у сучасному комп'ютерних шрифтах все частіше використовують варіант з однією рискою. Ця деталь нічого, по факту, не змінює. Для прикладу, у стандарті Unicode відмінність між символом долара з однією і двома рисками не робиться, і обом варіантам відповідає єдиний код – U+0024,адже все залежить від конкретного шрифту.