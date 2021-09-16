"Зможуть залишитися лише багатії": як кліматичні зміни впливають на географію капіталів у США

Наслідки кліматичних змін все частіше помічають у різних куточках світу. США не стали винятком. Згідно з даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, однією з найбільших проблем країни є повені.

Доцент кафедри нерухомості американського університету Тулейна Джессі Кінан зазначив, що ще одним наслідком цієї ситуації є зміна географії капіталів у США.

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Кліматичні зміни у США впливають на рух капіталів

Підтвердженням цього є досвід 30-річного Курта Дайєра, який живе в Маямі-Біч, Флорида. У цьому місті проблема з повенями є дуже поширеною, тож чоловіку довелося витратити приблизно 250 тисяч доларів задля захисту свого будинку. Проте, Дайєр назвав Маямі-Біч "раєм для життя" та заявив, шо не планує переїжджати, оскільки має достатньо ресурсів, щоб розв'язувати подібні проблеми.

Джессі Кінан зауважив, що таку можливість, зазвичай, мають заможні люди, і ця ситуація впливає на рух власних капіталів. Власники будинків, які інвестували у їхню стійкість, можуть вигідніше продати об'єкт нерухомості. Однак, власник або банк можуть втратити все, якщо повінь або інше стихійне лихо зруйнує будинок або зробить його непридатним для життя. На фоні цього, існує ризик підняття процентних ставок та ускладнення процесу отримання іпотеки.

Кліматичні зміни у США впливають на рух капіталів / Фото Unsplash

Ми очікуємо стрімкого падіння вартості. Лише заможні люди зможуть дозволити собі жити, наприклад, у прибережних районах з підвищеним ризиком, оскільки всі інші не будуть здатні оформити страховку або отримати іпотеку,

– розповів вчений.

Власний капітал Це ринкова вартість необмеженого інтересу власника до власного нерухомого майна, тобто різниця між справедливою ринковою вартістю будинку та непогашеним залишком усіх заставних прав на майно

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, 90% стихійних лих у США пов'язані з повенями, і навіть 1 дюйм води може призвести до збитків на суму у 25 тисяч доларів. У 2018 році лише 15% американців застрахували свої будинки від повені. На думку Кінана, сукупність цих факторів може призвести до того, що лише заможні люди будуть здатні захистити себе від наслідків змін клімату.