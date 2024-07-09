Monobank та UNITED24 зібрали 250 мільйонів гривень для "Охматдиту": скільки українців долучилися

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив про успішне завершення спільного з UNITED24 збору коштів для лікарні "Охматдит". Збір тривав 22 години.

Нагадаємо, що лікарня "Охматдит" дуже серйозно постраждала під час масової ракетної атаки у понеділок, 8 липня.

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Monobank та UNITED24 зібрали 250 мільйонів для "Охматдиту"

Олег Гороховський повідомив, що станом на 9 червня вдалося зібрати 250 мільйонів гривень. Нагадаємо, що першу ціль у 100 мільйонів гривень українці досягнули всього за три години після запуску збору.

Згідно з дописом підприємця, до збору коштів долучилисяГороховський також написав, що це було легендарно та подякував усім.

Додамо, що раніше цього ж дня банків повідомляв про проблеми зі збором. За його словами, "банка не витримала і зламалася". Проте проблему досить швидко вдалося вирішити.