Штрафи за бруд і безлад на 5 тисяч доларів: які зміни готують для росіян

Російська влада планує різко підвищити суми штрафів. Це пов'язано з планом щодо наповнення державного бюджету Росії.

У Росії планують різко підвищити розмір штрафів

Російська влада планує в 10 разів збільшити розмір штрафів за порушення санітарних вимог у житлових та громадських приміщеннях та перепланування квартир. Відповідну заяву зробив заступник голови комітету Держдуми Росії з будівництва та житлово-комунального господарства Сергєй Колунов. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зі слів російського чиновника, збільшення штрафів потрібне, оскільки через порушників, які захаращують житло, падає вартість нерухомості та ціна оренди. Крім того, депутат заявив, що ще одна причина для внесення змін – це звернення, що надходять стосовно цього питання.

На сьогодні за таке порушення у Росії можуть заплатити від 500 до 1500 рублів. Штрафи планують підвищити до 25 тисяч рублів (майже 257 доларів) для фізичних осіб та до 500 тисяч рублів (понад 5 тисяч доларів) для юридичних осіб.

Важливо! До цього у Мін'юсті Росії заявляли про намір підвищити штрафи за економічні злочини. У відомстві заявили, що ця ініціатива виникла нібито через інфляцію. Мовляв, суми поточних штрафів не змінювали з 2003 року.

При цьому варто враховувати, що раніше у Росії різко підвищили план зі збирання штрафів з громадян та бізнесу для наповнення державного бюджету. Для розуміння, у видатковій частині бюджету Росії на 2025 рік, кожен третій рубль закладено на повномасштабну війну проти України.

Тож у 2025 – 2027 роках у Росії планують отримати рекордні 592,7 мільярда рублів завдяки стягненню штрафів, санкцій і відшкодувань збитків.