Жорстоке поводження з інкасаторами "Ощадбанку": стали відомі подробиці подій в Угорщині

З інкасаторами "Ощадбанку" дуже жорстково поводилися в Угорщині. Допити тривали добу. Водночас українці перебувалм у кайданах, а один з працівників банку отримав дві ін’єкції.

Що відбулося з інкасаторами Ощадбанку в Угорщині?

Деталі інциденту розповів на пресконференції один із затриманих інкасаторів Геннадій Кузнєцов, про що повідомляє 24 Канал.

Інкасатор одразу зазначив, що команда підготувалася до перевезення грошей і золота: всі відповідні служби угорської митниці на пункті пропуску були попереджені заздалегідь. Також завчасно погодили маршрут.

Проте коли авто їхали окружною дорогою Будапешта, то перед ними зупинилася поліцейська машина і вказала слідувати за нею. Працівники Ощадбанку доїхали до заправки з поліцейськими та надали правоохоронцям усі необхідні документи для перевірки.

Зауважте! Коли в українців забрали документи, то почалося силове захоплення.

Наші два автомобілі були заблоковані броньовиками антитерористичного підрозділу, всі види озброєння, мигалки. І, оцінюючи обстановку, я дав команду інкасаторам на вихід із машини,

– розповів Кузнєцов.

Він додав, що після виходу відбулося жорстке силове затримання, де працівникам банку одразу одягли кайданки, наділи "кому мішки, кому балаклави на голову". Надалі кожного члена команди завантажили в окремий автомобіль і доправили до будівлі антитерористичного центру в Будапешті.

Згодом всі інкасатори були розміщені в окремих кімнатах, де понад добу проводилися допити. Водночас консульську підтримку та послуги адвоката Угорщина не забезпечила.

Ба більше, було заявлено, що український консул "відмовився" від працівників Ощаду.

Загальний час перебування команди в кайданках становив понад 28 годин. Їх було знято з інкасаторів виключно на переході Захонь-Чоп.

Зверніть увагу! Єдиними слідчими діями, які намагалася провести угорська сторона, як розповів Геннадій Кузнєцов, був "допит свідків" з боку митних органів Угорщини.

Після відмови від участі в "даних слідчих діях", до Кузнєцова було застосовано примусовий медичний вплив:

під час нього українцю було зроблено одну ін'єкцію; вже безпосередньо в лікарні – ще одну внутрішньовенну ін'єкцію.

Після цього інкасатора повернули на допит, але його стан погіршився, тому його відвезли його до лікарні. До моменту повернення в Україну Кузнєцов там і перебував.

За його словами, перевезення здійснювали відповідно до європейських правил. До того ж вантаж було внесено до баз митних служб.

Геннадій Кузнєцов також розповів, що його вивозили на кордон двічі. Першого разу його повернули та почали розказувати, що Україна нібито "відмовляється" від нього. Наступний виїзд – через 40 хвилин – вже завершився поверненням в Україну.

Перекладачі були російською мовою, на наші зауваження ніхто не реагував, оформляли якісь документи, які нам незрозумілі,

– сказав інкасатор.

Він нагадав, що працівники були у наручниках, тому ці документи "просто вкладали їм у кишеню, а потім уже повели на територію України".

Нагадаємо! У Центробанку Європи вже відреагували на інцидент. Про це писала Європейська правда з посиланням на листа президентки Європейського центрального банку Крістін Лагард. Лагард поділяє аргументи України. До того ж це створює ризики для євро як міжнародної валюти.

