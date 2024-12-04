Заощадження росіян обвалилися до історичного мінімуму

У росіян наростає проблема з заощадженнями. Інформацією про це поділився представних одного із топових банків у Росії.

Заощадження росіян впали до історичного мінімуму

Заощадження росіян у готівці у 2024 році впали до історичного мінімуму. Відповідну заяву зробив заступник голови державного банку ВТБ Георгій Горшков. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За його словами, йдеться про те, що частка готівка у заощадженнях є найменшою за весь час публікації цих даних. Нагадаємо, що відповідну інформацію центральний банк Росії публікує з 2018 року.

Станом на 1 жовтня 2024 року ситуація із заощадженнями була така:

Росіяни зберігали у готівці 15,92 трильйона рублів;

В іноземній валюті вони зберігали 94,7 мільярда доларів.

Він додав, що за минулий рік валютні заощадження росіян зменшилися на 410 мільйонів доларів. Торік вперше з 2018 року, коли почали вести цю статистику, у Росії зафіксували подібну динаміку. Ба більше, за січень – жовтень залишки іноземної готівкової валюти в росіян скоротилися на 2,5 мільярда доларів.

Горшков додав, що до кінця поточного року частка готівки у заощадженнях може знизитися ще більше. Банкір також назвав головну причину такої тенденції. З його слів, ця ситуація виникла через безпрецедентно високий рівень ставок.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року російський центральний банк підвищив ключову процентну ставку до 21%. Це максимальний показник із лютого 2003 року.